Românii dau lovitura în Ungaria. Anunțul făcut de o mare companie din țara noastră

Românii dau lovitura în Ungaria. Compania SAMEDAY și-a anunțat intenția de a prelua compania de curierat Sprinter din Ungaria, pentru a consolida rețeaua de puncte de livrare out of home. Astfel, infrastructura out of home a companiei va crește cu 60%.