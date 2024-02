Românii au talent 2024. Andi Moisescu a acordat primul GOLDEN BUZZ al sezonului 14 al emisiunii „Românii au talent” de la ProTV. El a decis să îl trimită direct în Marea Finală a spectacolului pe Emanuel Barica.

Pe 9 februarie 2024, ProTV a dat startul celui de-al 14-lea sezon al emisiunii Românii au talent. În cadrul primei ediții a acestui sezon, a avut loc și acordarea primului Golden Buzz.

Emanuel Barica, cunoscut pentru abilitățile sale remarcabile în arta desenului, a trecut prin numeroase provocări în viață.

Cu toate acestea, Andi Moisescu a luat o decizie surprinzătoare și l-a trimis direct în Marea Finală a competiției Românii au talent, recunoscându-i astfel talentul excepțional.

Originar din Botoșani, Emanuel Barica a avut parte de jigniri din partea celor din jur din cauza etniei sale rrome.

El a traversat perioade dificile, ajungând chiar să trăiască pe străzi. Cu toate acestea, destinul său a luat o cotitură surprinzătoare atunci când a fost remarcat și apreciat în Berlin, unde lucrările sale au fost expuse în mai multe ocazii.

„Emanuel, aș vrea să știi că desenul tău a prins viață, cred că de la primele linii, deci în clipa în care ai început să desenezi s-au structurat primele sprâncene și a prins viață desenul, iar ceea ce am văzut aici este exact neașteptatul după care tânjesc de fiecare dată când vin într-un nou sezon Românii au talent , iar tu aici ai venit și ai pus în aceeași ecuație viață, poveste, desen, suferință, dragoste, mii de chipuri”, a spus Andi Moisescu, înainte de a apăra butonul care l-a trimis în finală pe concurent.

Andi Moisescu i-a transmis lui Emanuel că a produs momentul fenomen an sezonului. Acesta este și motivul pentru care a decis să îl trimită în finală.

În discuția cu jurații, au ieșit la iveală detalii dureroase despre familia lui Barica. Se pare că mama sa suferă de schizofrenie și nu a reușit să joace rolul de mamă în viața lui.

„Mama nu este, nu cunoaște… Mama are schizofrenie și acuma… Mama trăiește pe stradă în Botoșani. Am încercat să o ajut, dar nu merge pentru că are tulburare de personalitate.

Așa am realizat că nu mai am nici mamă într-un fel, așa că trebuie să-mi iau viața în mâini și mă gândesc că viața mea a fost ca un fel de examen.

Toată viața asta am fost propriul meu experiment, să dovedesc mie și lumii că se poate și altfel în viața asta”, a mărturisit Emanuel Barica.