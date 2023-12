Emisiunea prezentată de Iuliana Tudor la Televiziunea Română (TVR), „Vedeta populară”, a fost scoasă de pe post. Chiar și așa, vedeta are în continuare contract cu postul respectiv.

De asemenea, aceasta a explicat că decizia a fost conducerii TVR. Hotărârea ar fi fost luată din motive financiare. Chiar și așa, aceasta va face parte dintr-o serie de producții speciale.

De exemplu, în Ajunul Crăciunului vor fi difuzate colinde. Totodată, iar în seara de Crăciun va avea loc o gală dedicată lui Ionuț Dolănescu, care aniversează 40 de ani de carieră.

Am mers mai departe, am găsit soluția ca în fiecare duminică seara, acolo unde este tronsonul unde am fidelizat publicul nostru la Vedeta populară, să le oferim spectacole de folclor din toată țara. A rămas o conectare directă, sunt producții pe care le-am înregistrat, montat și prezentat oamenilor”, a declarat Iuliana Tudor, potrivit Unica.

Aceasta a dezvăluit și că a primit o ofertă de la Pro TV, înainte să apară la TVR. Totuși, a refuzat, în ciuda faptului că ar fi primit un salariu mai mare. Motivul este că vedeta și-a dorit să aibă o emisiune cu tradiții și obiceiuri populare.

Prezentatoarea spune că televiziunea publică este foarte departe de ceea ce înseamnă o televiziune comercială, din punct de vedere financiar. Potrivit vedetei, distanța „este uriașă”.

„Când am primit ofertă de la Pro TV am cerut, în schimbul proiectului care mi-era propus, un spațiu pe Acasă TV să rămân și cu ceea ce fac eu pe folclor. N-au dorit atunci. Au fost niște discuții, nu pot să zic că au mers foarte departe. Eu am ținut cu dinții de lumea aceasta în care am simțit că Dumnezeu m-a așezat cu o misiune. Când înțelegi asta nu te poate tenta niciun contract oricât de consistent ar fi”, a completat Iuliana Tudor.