Busu a trecut printr-o transformare fizică remarcabilă! Actorul și-a uimit fanii după ce a slăbit 24 de kilograme. În plus, prezentatorul spune că și nu are de gând să se oprească aici.

Florin Busuioc se mândrește cu schimbarea radicală a aspectului său fizic. Această transformare a avut loc în urma unor probleme cu greutatea declanșate de un infarct. Problema de sănătate a apărut în momentul în care avea obiceiuri alimentare haotice. Un aport deosebit la problemă l-a avut, în special, consumul de alimente seara.

„Am slăbit și de frică, de jenă. Am 61 de ani. Nu m-a speriat nimic, dacă m-ar fi speriat, m-ar fi speriat când am avut infarctul. După infarct m-am îngrășat, dar m-a convins Greta la un moment dat și am zis să încerc(n.r. să apeleze la nutriționist). Am fost foarte ușor convins că lucrurile merg spre ce trebuie.

Mâncam aiurea, pe la 2 noaptea la borcanul cu ciocolată, nu eram disciplinat și despre asta este vorba. Nu am avut drame, depresii, am fost nedisciplinat și atât. Mâncam ce voiam, la orice oră și în special noaptea. Foarte mulți fac asta”, a declarat Busu pentru „Vorbește lumea”.