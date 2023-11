Florin Busuioc a explicat că nu s-a gândit să părăsească stația din Pache Protopopescu. Drumul profesional la ProTV îl continuă de 27 de ani, iar prezentatorul dorește să rămână alături de colegi și după ce iese la pensie.

Prezentatorul a explicat și cum a ajuns să prezinte vremea. Acesta a spus într-un interviu că nu exista niciun proiect pentru el, la momentul respectiv. Totuși, o persoană i-a propus acest proiect, iar el nu a avut de ce să refuze.

„Sincer? Eu la Meteo am ajuns pentru că nu mai aveam nimic de lucru. Nu mai exista niciun proiect pentru mine. Că asta e, se mai întâmplă. Mi-am luat concediu fără plată. Eu mă mutasem de la teatru cu carte de munca în Pro. A venit cineva care mi-a propus si am zis de ce nu? Si din ‘Cenușăreasa programelor’, ca să zic așa, am reușit să demonstrez că orice faci, dacă faci bine, poate fi de top”, a declarat Florin Busuioc, conform Adevarul.