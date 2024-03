Golden Buzz la Românii au Talent. Moment cu adevărat special la ediţia de vineri, 22 martie.

Tinerii de la Calisthenics România au impresionat juriul prin performanța lor captivantă și povestea lor inspirațională şi pentru asta au fost recompensaţi cu un Golden Buzz. Au fost singurii concurenţi pentru care s-a apăsat butonul auriu.

Calisthenics România reprezintă un grup format din cinci tineri originari din trei orașe diferite: Cluj, Sibiu și Bacău. Ei sunt pasionați de practicarea sportului numit Calisthenics, o formă de exercițiu care implică utilizarea greutății propriului corp pentru a dezvolta forța, flexibilitatea și rezistența.

Tinerii au dezvăluit că s-au întâlnit la diverse competiții și evenimente legate de acest sport și că pasiunea comună i-a adus împreună în acest proiect.

Unii dintre tinerii din Calisthenics România sunt campioni (vicecampioni naționali, campioni naționali, europeni, mondiali) sau au podiumuri la competiții importante, atât în România, cât și internaționale.

Mă marginalizau la școală și am luat-o ca pe o motivație să mă apuc de acest sport, să-mi îmbunătățesc partea fizică. Ulterior am ajuns campion național”, a explicat unul dintre membrii trupei care a primit Golden Buzz la Românii au talent.

Un alt tânăr din grup are o poveste şi mai impresionantă. A stat într-un scaun cu rotile şi încă are probleme cu coloana. A trecut prin multe operaţii, însă a găsit vindecare prin acest sport.

„Eu am fost în scaun cu rotile, am fost paralizat. La naștere doctorița m-a scăpat în cap. Timp de 5 ani mi-a dat tratament greșit și mi-a generat epilepsia. Am fost foarte mult internat. Două săptămâni stăteam acasă, două săptămâni eram internat.

Am avut și coloana ruptă. În continuare am dureri constante de coloană. Am avut vreo 6 operații. Am fost de vreo 3-4 ori în scaun cu rotile, coloana ruptă în 7 locuri.

Am început sportul ăsta din greșeală. Am început să fac exerciții de bază cum le recomand tuturor. După o săptămână, am avut norocul să merg la un concurs unde am întâlnit pe doi dintre colegi, am văzut ce fac și am zis că asta vreau să fac și eu.

Lumea mă întreabă: „Nu ți-e frică?” Mai rău decât am fost nu pot fi și pot să dau și în scaun cu rotile ce dau acum”, a povestit băiatul.