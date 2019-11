„Am fost foarte motivat să nu fiu o povară”, se destăinuie Ciprian. „Mă bucur să fiu considerat un exemplu”, cotinuă el. Avea doar 18 ani și jumătate când a aflat că nu va mai putea merge… poate niciodată. Sau poate într-o zi, știința va avansa suficient de mult sau se va petrece o minune și va putea alerga din nou.

„Te întrebi cum am ajuns în scaun cu rotile, nu-i așa? Poți să întrebi, este în regulă. Aveam 18 ani și jumătate, mă aflam la Eforie Nord, am sărit în mare, în valuri și am dat de fund. Mi-am rupt coloana și de atunci sunt imobilizat în scaun cu rotile”, răspunde Ciprian la întrebarea pe care eu nu știam cum să o adresez.

Imobilizat, în sensul că trebuie să foloseasca permanent scaunul cu rotile, altfel este mult mai plin de viață și mai activ ca mulți dintre noi. Este pozitiv și optimist. Și foarte puternic. Și-a luat viața în mâinile lui și astăzi trăiește ca noi toți. “Am vrut să arăt că îți poți continua viață în orice condiție ai fi”, spune el.

Și-a construit singur o mașină de raliuri

Are nevoi speciale…. dar cine nu are? Doar că România îi oferă puține opțiuni, mult mai puține decât dacă nu ar avea această dizabilitate. Sau dacă ar locui în Germania sau Franța nu ar resimți asta atât de mult. Dar el nu se plânge, vorbește și gândește pozitiv, se bucură de natură, de aer, de zâmbetele copiilor care-l privesc cu admirație, de viață…dar mai ales de mașina lui de raliuri, pe care și-a construit-o singur. A durat din octombrie 2017 până în mai 2018, dar acum se poate lăuda cu munca lui, mai ales că nu oricine este capabil de asemenea performanță.

Iubește adrenalina și tot ceea ce ține de sectorul auto, așa că de la începutul anului 2018 merge în curse de viteză în coaste ca și concurent. În 2017 își făcea debutul la Poiana Brașov, în calitate de forlighter (deschizător de drum în mașina de securitate). Astăzi este singurul pilot profesionist cu dizabilități din România. Și pe lângă asta este și manager zonal al Fundației Motivation, unde activează din 2010 și care are 18 filiale în toată țara.

Vorbește cu atâta entuziasm despre curse și mașini, încât ai impresia că te afli deja acolo…în mijlocul competițiilor, unde el adoră să se afle. „Simone Tempestini m-a ajutat mult. Și Napoca Rally Academy. Fără ei nu aș fi reușit să ajung atât de departe în acest domeniu”, spune Ciprian Lupu, cu recunoștință, că poate participa la curse… ce-i drept, mai rar decât și-ar dori sau decât își permite, pentru că a fi pilot și a merge în competiții nu este deloc ieftin, iar sponsorii nu dau mereu năvală.

Simone Tempestini este un italian de origine română, care la doar 25 de ani are deja în palmares trei titluri de campion național de raliuri și unul de campion mondial JWRC, în 2016.

„Nu există nu pot”, în Țara lui Andrei și dincolo de ea

„Vreau să-mi promiteți, că atunci când veți merge la mare, nu veți sări în valuri așa cum am făcut-o eu acum 17 ani. Și sper ca prezența mea aici cu voi să vă ajute să înțelegeți că problemele de zi cu zi nu sunt un capăt de țară. Și că puteți trece ușor peste ele. Eu mi-am continuat viața. Nu există nu pot!”, le-a spus Ciprian celor 60 de elevi aduși de la școli profesionale, în Tabăra Meseriașilor din Țara lui Andrei, care s-a desfurat anul acesta la Moeciu de Sus.

Țara lui Andrei este un proiect inițiat și finanțat de OMV Petrom și are un scop educațional. Anul acesta, 240 de elevi, mecanici și electricieni, de la mai multe licee profesionale, din județele Argeș și Dâmbovița, au fost selectați pe baza aplicațiilor trimite chiar de ei, sub forma unor scrisori de motivație, pentru a lua parte în Tabăra Meseriașilor. Printre responsabilitățile pe care le-au avut, a fost și recondiționarea unor scaune cu rotile donate de Fundația Motivation. Ciprian a venit să-i ajute, să le dea sfaturi tehnice, dar și lecții de viață și mai ales să-i încurajeze. Copiii au fost foarte impresionați și la final l-au aplaudat frenetic pentru discursul lui inspirațional. Când au părăsit tabăra, la finalul unei săptămâni în care au fost centrul universului, mulți au plâns și au promis că vor reveni ca voluntari în Țara lui Andrei.

Visul lui Ciprian

Astăzi Ciprian locuiește singur, după ce a avut mai multe relații. Acum se bucură din nou de viața de burlac, cu toate provocările ei, iar visul lui este să mai contruiască încă o mașină de curse și să poată participa la cât mai multe concursuri de ralliuri, pentru că cel mai bine se simte acolo… în mijlocul adrenalinei.

„Totuși vreau să atrag atenția că oricât de mult iubesc mașinile și viteaza, încurajez conducerea defensivă. Aveți mare grijă la volan, nu vă jucați cu viețile voastre sau ale altora”, a transmis Ciprian Lupu.

Pilotul care a depășit deja toate așteptările se pregătește acum să participe la Raliul Clujului, unde speră să facă din nou o figură frumoasă. Dar cum altfel s-ar putea întâmpla, când un om minunat, care te inspiră prin simplul zâmbet, participă într-o astfel de competiție?

Ce am învățat de la Ciprian Lupu? Că nu există imposibil. Imposibilul este doar posibilul pe care nu l-ai găsit încă.

