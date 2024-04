La 18 ani, Ciprian Lupu a mers în primul său concediu pe cont propriu. Pe litoralul Mării Negre. Imediat ce a ajuns la mare a alergat pe plajă și a plonjat în apă. Numai că apa era mai mică decât crezuse și s-a lovit cu capul de fundul mării. Și-a fracturat coloana și de atunci se deplasează într-un scaun cu rotile.

Dar pasiunea pentru mașini nu a dispărut, așa că a continuat să profeseze ca mecanic auto. Iar în 2008, la șase ani de la dramaticul accident, a făcut primul pas spre îndeplinirea visului său de a deveni pilot de curse: a debutat ȋn calitate de copilot al lui Manu Mihalache.

Oameni potriviți la momentul potrivit

„Cred că este important să cunoști oamenii potriviți la momentul potrivit, să îți urmezi visurile, indiferent cât de imposibil de realizat ar părea și să crezi că poți face tot ceea ce îți propui“, spune pilotul Ciprian Lupu, conform infofinanciar.ro.

A absolvit școala de pilotaj la Napoca Rally Academy, pregătit de Simone Tempestini. În 2018 a debutat în Campionatul Naţional de Viteză în Coastă, iar în 2019 în Campionatul Naţional de Raliuri. Primul titlu de Campion Național (ȋn categoria „Debutanților”) a venit ȋn sezonul 2021. Este primul titlu de campion la nivel național obținut de o persoană cu dizabilități, în lume, potrivit FIA.

Dar nu numai problema fizică a fost o provocare pentru Cirprian Lupu, ci și obținerea și dotarea unei mașini potrivite pentru curse. Inițial a concurat pe o mașină de stradă adaptată pentru curse chiar de către el.

Mașină luată printr-un credit de nevoi personale

Apoi a urmat marele salt. Printr-un credit de nevoi personale și-a cumpărat o mașină Renault care a fost dotată de inginerii companiei franceze pentru a putea face performanță într-un raliu. Numai adaptarea mașinii pentru a putea fi pilotată de către el a costat 10.000 de euro.

În total, o mașină profesionistă pentru curse ajunge la 100.000 de euro. ”Eu concurez cu ajutorul resurselor mele și ale sponsorilor. Nu am un producător auto care să îmi asigure o mașină, dar sper că într-o zi voi ajunge și acolo”, îmi spune Ciprian Lupu.

Participarea la un sezon complet în România, care are opt etape de raliu, costă aproximativ 60.000 de euro, bani asigurați de sponsori. Practic, în afara sezonului competițional, Ciprian Lupu bate la ușile firmelor în cautare de finanțare pentru urmărul sezon.

O etapă europeană costă 15.000 de euro

La cei 60.000 de euro pentru întrecerile interne se mai adaugă resursele necesare pentru participarea la raliurile europene. Anul trecut, a concurat într-o cursă, dar în acest an vrea să meargă la trei etape. Pentru fiecare participare mai scoate din buzunar 15.000 de euro. Practic, în 2024 va plăti 45.000 de euro pentru cele trei raliuri europene. Un total de peste 105.000 de euro pentru acest an competițional. Și asta dacă nu apar accidente mai grave.

„Nu am avut încă parte de accidente grave, dar sunt pregătit și pentru acel moment. Pentru că dacă vreau să cresc performanțele, trebuie să cresc viteza și riscurile. Până acum, cea mai mare provocare din punct de vedere fizic a fost anul trecut la raliul european la care am participat. În mașină erau 60 de grade. Eu am tensiunea mică așa că suport foarte greu căldură. Am tras de mine ca să termin acea cursă, dar la final am fost foarte mulțumit că mi-am mai depășit o limită”, își amintește Ciprian Lupu.

Antrenamentele necesare între etape

În perioadele de timp dintre curse, pilotul brașovean merge la kinetoterapie, la psiholog și face exerciții de cardio. ”Psihologul este foarte important. Este activitate riscantă și nu poți spune că nu ai și momente de teamă”, îmi explică.

Tot el este cel care coordonează reparațiile necesare la mașină și pregătirea ei pentru următoarea etapă.

”Înainte de fiecare etapă trebuie să ne antrenăm în zona unde va avea loc raliul. Așa că solicităm autorităților să închidă vreo 50 de kilometri de drum pentru a ne putea antrena. Asta este în responsabilitatea echipelor participante, nu a organizatorilor”, îmi spune pilotul.

În 2024, Ciprian Lupu și copilotul său, Andrei Aițculesei, vor concura pe aceeași mașină ca și anul trecut, un Renault Clio Rally 5 cu dotări și adaptări speciale. În Campionatul Național de Raliuri din acest an ținta este să ocupe un loc pe podium. Ciprian Lupu are și un nou sponsor principal din acest an. Este vorba grupul Las Vegas. Este o companie cu o experiență de peste 20 de ani pe piața de betting&gaming din România.

În viața de zi cu zi, Ciprian Lupu este coordonatorul filialei brașovene a fundației ”Motivat”. Este angajat de 13 ani al acestui ONG, o entitate care promovează și vinde dispozitive medicale necesare oamenilor aflați în aceeași situație ca Ciprian Lupu.