A murit Gil de Ferran! Gil de Ferran, câștigător al cursei Indianapolis 500 și fost director sportiv pentru Honda și McLaren în Formula 1, a decedat la vârsta de 56 de ani.

Brazilianul de origine franceză a urcat inițial în motorsport ca pilot, câștigând campionatul britanic de Formula 3 în 1992 și terminând pe locul al treilea în International Formula 3000 doi ani mai târziu.

Dar, în loc să facă pasul spre Formula 1, s-a mutat din Europa și a început o carieră de mare succes în Statele Unite, care a culminat cu două titluri Champ Car la începutul mileniului și o victorie la Indy 500 în 2003.

A murit Gil de Ferran! După cariera de pilot, De Ferran a deținut mai multe funcții de conducere, inclusiv cea de director sportiv al:

De Ferran a revenit recent în echipa Woking în calitate de consultant înainte de decesul său la 29 decembrie.

Everyone at McLaren Racing is shocked and deeply saddened to learn we have lost a beloved member of our McLaren family.

We send our deepest condolences to Gil de Ferran’s family, friends and loved ones. pic.twitter.com/vmyKil7I00

— McLaren (@McLarenF1) December 30, 2023