Viorel Lis a ajuns în scaun cu rotile, cel puțin așa îl vedem într-o imagine postată de soția lui. Fotografia a fost realizată în spital, acolo unde fostul primar al Capitalei este internat.

Oana Lis a oferit presei mai multe informații despre starea lui.

Fotografia postată are și o parte comică, Oana Lis a ales să se pozeze în brațele soțului ei, aflat în prezent în scaun cu rotile.

„Doar dacă mă calcă mașina când plec de aici. Eu zic că încă pot. Sunt foarte puține în România, cele care merită. Atât timp cât el este conștient, eu zic că merită.

Plus că nu vrea, nici nu am discutat despre lucrul acesta. S-a discutat public. Nu e un pericol, nu are o boală să fie un pericol. Mai repede l-aș îngropa de viu decât să îl duc la azil”, a spus ea, potrivit RTV.