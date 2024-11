Marcel Ciolacu a anunțat luni seară, într-un interviu acordat la Antena 3, că România se află în fața unui moment crucial în procesul de aderare la spațiul Schengen. Potrivit premierului, o întâlnire importantă va avea loc peste câteva zile la Budapesta, unde liderii implicați vor lucra pentru „închiderea documentului” care să consfințească aderarea României la Schengen, inclusiv cu frontierele terestre.

Potrivit premierului, calendarul deja convenit indică data de 1 ianuarie 2025 ca momentul în care România ar putea intra efectiv în spațiul Schengen cu toate granițele.

Acesta a exprimat încrederea că dialogul constant și eforturile diplomatice intense vor da roade. Ar marca o schimbare semnificativă pentru poziția României în Uniunea Europeană.

Totodată, aderarea la Schengen cu toate frontierele ar reprezenta un succes major pentru România. Mai precis, va facilita libera circulație a persoanelor și mărfurilor.

Era un calendar deja convenit cu partenerii din Austria și din Ungaria (…) pentru mine este o mândrie că se va finaliza în timp ce premier al României este Marcel Ciolacu, dar este meritul întregului Guvern și este o victorie a României. Eu spun de mai mult timp că vom adera la spațiul Schengen, foarte importantă este întâlnirea de vineri, pe 22, am și convenit cu premierul Ungariei să mă deplasez și eu vineri în Ungaria să am o vizită și o întâlnire în ziua în care miniștrii de Interne închid practic documentul final pe care pe urmă îl vor prezenta în COREPER alături de toți ambasadorii acreditați în cadrul UE, urmând ca pe data de 13 decembrie să se ia act în ședința JAI. Până atunci mai este un pas de urmat, mai trebuie să treacă acceptul prin parlamentul din Olanda, dar deja avem un calendar convenit și eu cred că după săptămâna viitoare o să avem și o ședință COREPER”, a spus Marcel Ciolacu .

Premierul Ciolacu a fost întrebat și care este data la care România va intra efectiv în Schengen. Astfel, el a spus că este vorba despre 1 ianuarie 2025, iar „acest lucru se va definitiva în ziua de vineri, 22 noiembrie, la Budapesta”.

La rândul lui, Nicolae Ciucă a declarat că a purtat discuții cu cancelarul Austriei, Karl Nehammer. El a vorbit despre aderarea României la Spațiul Schengen, inclusiv în ceea ce privește granițele terestre.

Potrivit șefului PNL, s-a trecut la „discuțiile tehnice între miniștrii de Interne, între instituțiile Poliției de Frontieră” din Austria, România și Bulgaria, având în vedere că datele indică o scădere a migrației către Austria.

„Am avut o întâlnire cu cancelarul Austriei, cu domnul Nehammer. E pentru prima dată când un oficial de la Bucureşti este primit la Cancelaria austriacă şi discută despre subiectul Schengen. Am avut discuţii legate despre tot ceea ce s-a întâmplat în această perioadă şi faptul că România şi-a îndeplinit toate standardele asumate pentru îndeplinirea aquis-ului Schengen.

Au fost scoase în evidenţă cifrele cu care Austria s-a confruntat în ceea ce priveşte numărul de migranţi, este vorba de 126.000 pe an şi, din momentul în care s-a trecut la implementarea acestor măsuri la nivelul Ministerului de Interne din România, plus colaborarea care există între ministerele de Interne din ţara noastră, Bulgaria şi Austria, s-a reuşit o scădere considerabilă a acestor cifre, motiv pentru care, în acest moment, s-a trecut la discuţiile tehnice între miniştrii de Interne, între instituţiile Poliţiei de Frontieră din cele trei ţări şi am convenit cu cancelarul austriac să urmeze această analiză tehnică, să se stabilească care sunt măsurile ce vor fi implementate şi urmărite în viitor.

Acest lucru se va întâmpla pe data de 22 la Budapesta, când va avea loc o întâlnire a miniştrilor de Interne din România, Austria, Bulgaria, Ungaria şi comisarul pentru Afaceri Interne al Comisiei Europene. Este un pas important şi lucrul acesta ne dă speranţe că vom avea o decizie finală”, a declarat Ciucă.