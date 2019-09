Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a decis o creştere de peste 25% a numărului forţelor româneşti participante la misiuni în străinătate în 2020, astfel că, anul viitor, 1 din 10 militari NATO din teatrele de operaţiuni va fi român, scrie Adevărul. Numărul forţelor românesti desfăşurate va creşte cu 474 de militari faţă de anul în curs şi cu 250 de militari şi poliţişti din cadrul MAI, ajungându-se astfel la un total de 2.376 de militari ai Armatei Române şi 1.009 militari şi poliţişti ai Ministerului Afacerilor Interne.

Potrivit datelor oficiale, aproximativ 20.000 de militari din cele 29 de ţări ale alianţei sunt angajaţi în operaţiuni şi misiuni NATO în întreaga lume, gestionând operaţiuni terestre, aeriene şi navale. Majoritatea misiunilor în care sunt implicaţi români sunt sub comanda NATO, dar sunt câteva sute de militari angrenaţi şi in misiuni sub egida ONU sau OSCE.

Cea mai mare operaţiune NATO este “The Resolute Support Mission” şi are loc în Afganistan, dar militarii aliaţi mai sunt prezenţi şi în operaţiuni mai mici, în Kosovo sau zona Mediteranei. Numai în Afganistan, NATO are 17.148 de militari implicaţi din ţări membre sau partenere. În această misiune, România va avea anul viitor aproximativ 1.200 de militari şi va fi, probabil, cel de-al treilea contributor cu trupe după Statele Unite (8.500 de militari) şi Germania (1.300 de militari) şi în faţa unor ţări ca Italia (895 de soldaţi) sau Turcia (593 de oameni).

Militarii români din Forţele pentru Operaţiuni Speciale şi-au câştigat repede respectul aliaţilor în misiunile comune şi au primit peste 1.100 de medalii, ordine sau decoraţii la nivel naţional şi internaţional. Din păcate, această activitate s-a soldat şi cu victime, 5 militari de elită căzând la datorie în Afganistan, iar alţi 19 fiind răniţi.

La rândul lor, militarii din Brigada de Informaţii Militare „Mareşal Alexandru Averescu” şi-au impresionat colegii aliaţi în urma unor misiuni în teatrul de operaţii Afganistan în sprijinul operaţiilor conduse de NATO în cadrul coaliţiilor multinaţionale, precum şi pentru protecţia contingentelor naţionale participante la misiuni. Aceşti militari sunt specializaţi în “Imagery intelligence” şi “Communications intelligence”, adică prelucrarea şi procesarea imaginilor preluate din aer şi spionarea comunicaţiilor electronice ale inamicului.

Te-ar putea interesa și: