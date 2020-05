Veste uriașă primită de români chiar din interiorul Guvernului Orban. Chiar dacă ne aaflăm în plină pandemie de coronavirus, în curând am putea deveni o forță a Europei.

România dă marea lovitură

România dă marea lovitură în Europa. O spune ministrul Agriculturii, Adrian Oros deși în acest moment un milion de hectare de teren agricol, din România, sunt afectate în proporție de peste 50%.

„Situația din păcate este destul de gravă, pentru că discutăm aici despre o secetă pedologică severă și puternică, cum nu a fost înregistrată în România, în ultimii zeci de ani. De aceea am luat și această măsură de a emite rapid ordinul care să ne permită monitorizarea și cuantificarea pagubelor suferite de către fermieri, pentru culturile care au fost însămânțate în toamnă.

Și aici discutăm de peste 2,9 milioane de hectare, grâu, orz, secară, orzoaică și rapiță. Din datele pe care noi le avem, cele mai afectate sigur sunt județele din Moldova și din Dobrogea, și așa ca să aveți o dimensiune, în Constanța sunt calamitate 416 mii de hectare, în Tulcea 129 mii, în Ialomița 123 de mii, în Brăila 97 de mii, Buzău 75 de mii, Galați 61 de mii de hectare.

Când vom definitiva și vom totaliza toate datele pe care acum colegii mei de la direcțiile agricole județene și cei care fac parte din comisiile de despăgubiri le vor centraliza și le vor trimite la Ministerul Agriculturii vom ști exact care este suprafața calamitată și în ce proporție este această suprafață calamitată, astfel încât să putem să ne facem un calcul privind și dimensiunea despăgubirilor”, a spus ministrul, conform Radio Rommânia Actualități.

Totuși, ministrul are planuri de viitor cu agricultura României. „Atunci când am simțit că ar fi oarece semne de risc am făcut acel gest extrem, am oprit, am renegociat cu trainerii, în aşa fel încât să ne asigurăm că până la noua recoltă avem suficiente rezerve, atât în rezervele statului, dar şi în rezervele agenţilor economici din morărit şi panificaţie, în așa fel încât să nu fie afectat consumul populației.

Şi acest lucru o să-l continuăm, monitorizăm tot ceea ce se întâmplă pe piaţă, vom încerca şi vom reuşi să-i sprijinim prin această schemă de creditare-garantare pe cei din sector să-şi cumpere pentru tot anul următor şi să aibă rezerve suficient grâu, iar tot ce este de prisos, sigur se poate exporta.

Eu aş vrea mai mult să fim hambarul Europei decât grânarul Europei, pentru că, din păcate, deși ani de zile, în anii în care a plouat noi am fost grânarul Europei, în sensul că am avut producţii foarte bune. Dacă ne uităm pe balanţa comercială acest lucru nu ne-a ajutat foarte mult, pentru că au câștigat, într-adevăr, foarte bine exportatorii de cereale, în general de produse primare, au câştigat, de asemenea, cei care importă produse procesate, dar economia și agricultura românească a pierdut în fiecare an peste un miliar de euro – acesta este deficitul balanței comerciale, doar pentru produse agro-alimentare.

Noi ne dorim să se producă foarte mult în România, dar ne dorim să se proceseze aceste produse primare și să fie exportate, să aducă plus valoare și să creăm şi locuri de muncă în acest sistem de procesare, pentru că altfel degeaba avem producţie, dacă le exportăm şi exportatăm de multe ori subvenții, pentru că toate aceste producţii primare, atât animalele vii cât şi cerealele sunt purtătoare de subvenţii, ori noi, ani de zile, în ultima perioad, din păcate am exportat aceste subvenţii”, a mai spus Oros.