România cel mai afectată din regiune de războiul din Ucraina

Războiul din Ucraina a avut un impact profund asupra economiei României, care a înregistrat în 2022 o scădere de 1,6 puncte procentuale a PIB-ului față de scenariul în care conflictul nu ar fi avut loc.

Potrivit studiului „Macroeconomic Consequences of the War in Ukraine on Central and Eastern European Economies: A SVAR Analysis”, publicat pe site-ul Băncii Naționale a României (BNR), acest impact este cel mai mare dintre cele analizate în regiune, fiind aproape dublu față de efectele observate în alte state. Studiul, realizat de Daniel Dăianu, Tudor Grosu, Andrei Neacșu, Andrei Tănase și Radu Vrânceanu, oferă o perspectivă amplă asupra modului în care invazia Rusiei în Ucraina a influențat economiile din Europa Centrală și de Est.

României a fost mai afectată decât economiile altor state analizate

Conform cercetării, economia României a fost mai afectată decât economiile altor state analizate, precum Bulgaria, Cehia, Ungaria sau Polonia. În lipsa războiului, PIB-ul României ar fi fost cu 1,6 puncte procentuale mai mare în 2022. Acest impact este substanțial mai mare decât cel observat în Bulgaria, țara cel mai puțin afectată din regiune, sau în Polonia, care a înregistrat un efect mai moderat.

Studiul detaliază și efectele asupra inflației: prețurile de consum din România ar fi crescut cu aproximativ 1 punct procentual mai puțin dacă războiul nu ar fi avut loc. Deși România a fost puternic afectată, Cehia a fost țara cu cea mai mare creștere a prețurilor în raport cu alte state analizate.

Efectele războiului asupra economiilor și prețurilor

Unul dintre principalele canale prin care războiul a afectat economiile europene a fost creșterea prețurilor la energie. Această majorare a avut un impact disproporționat asupra consumatorilor și companiilor mari consumatoare de energie. Studiul subliniază că firmele din România s-au confruntat cu costuri operaționale mai mari, randamente mai mici ale capitalului propriu și un risc de credit crescut.

În același timp, gospodăriile cu venituri reduse au fost cele mai afectate de creșterea prețurilor, resursele disponibile pentru consum diminuându-se semnificativ. Deși aceste efecte sociale nu reprezintă punctul central al studiului, analiza macroeconomică evidențiază implicațiile directe ale creșterilor de costuri asupra economiei în ansamblu.

Regiunea este vulnevarbilă și este afectată de război

Studiul publicat de BNR, citat și de publicația Profit.ro, analizează impactul macroeconomic al conflictului asupra economiilor din România, Bulgaria, Cehia, Ungaria și Polonia. Invazia Rusiei în Ucraina, începută în februarie 2022, a generat instabilitate în regiune, iar economiile mai vulnerabile, precum cea a României, au resimțit cel mai puternic aceste șocuri.

De exemplu, creșterile de prețuri la energie și alimente au avut un efect multiplicator asupra inflației, în timp ce incertitudinea geopolitică a redus încrederea investitorilor. Companiile românești, în special cele mari consumatoare de energie, au fost nevoite să facă față unor costuri mai mari și unor riscuri financiare mai mari.