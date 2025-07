Născut la 8 noiembrie 1869, la București, Nicolae Paulescu a fost medic, fiziolog și profesor la Facultatea de Medicină din București. Este cunoscut pentru contribuția sa majoră la descoperirea hormonului antidiabetic secretat de pancreas, denumit ulterior insulină.

În anul 1921, Nicolae Paulescu publica în revista belgiană „Archives Internationales de Physiologie” rezultatele cercetărilor sale privind insulina, pe care el o numea pancreină. Studiile sale arătau că această substanță reduce nivelul glicemiei, dar și al corpilor cetonici și al ureei din sângele câinilor care sufereau de diabet.

Inovația savantului român a fost protejată prin brevet, obținut la 10 aprilie 1922 la Oficiul Român de Brevete. Documentul, înregistrat sub numărul 8322, purta titlul „Pancreina și procedeul fabricației ei”.

În aceeași perioadă, cercetătorii canadieni Frederick Grant Banting și Charles Herbert Best au anunțat și ei descoperirea insulinei, pe care reușiseră să o administreze pentru prima dată unui pacient. Aceștia au afirmat la momentul respectiv că Paulescu ar fi considerat că injecțiile cu pancreină la oameni nu au efect.

În anul 1923, Frederick Grant Banting și biochimistul John J.R. Macleod de la Universitatea din Toronto au primit Premiul Nobel pentru fiziologie și medicină, pentru această descoperire.

Paulescu a contestat decizia, trimițând o scrisoare juriului Nobel, însă cererea sa a fost respinsă.

„Insuficientă recunoaştere i-a fost acordată lui Paulescu, distinsul savant român care, în perioada în care echipa din Toronto abia îşi începea cercetarea, reuşise deja să extragă hormonul antidiabetic al pancreasului şi să-i demonstreze eficienţa în reducerea hiperglicemiei la câini diabetici”, nota Ian Murray, profesor de fiziologie la Anderson College of Medicine din Glasgow, Scoţia, vicepreşedinte al Asociaţiei Britanice de Diabet şi membru fondator al Federaţiei Internaţionale de Diabet, într-un articol pentru un număr din 1971 al revistei Journal of the History of Medicine and Allied Sciences.