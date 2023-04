Doliu în România! Nicolae Neagoe s-a stins din viață

Doliu în România! Nicolae Neagoe, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Grenoble 1968, la bob două persoane, s-a stins din viață sâmbătă, 29 aprilie 2023, la onorabila vârstă de 81 de ani.

Potrivit Eurosport, de câțiva ani, Nicolae Neagoe trăia în comuna Brebu, în județul Prahova, și avea mari probleme de sănătate. Acesta suferea de diabet, motiv pentru care medicii au fost nevoiți să-i amputeze laba piciorului drept în 2015.

Nicolae Neagoe și Ion Panțuru sunt singurii români care au câștigat o medalie la Jocurile Olimpice de Iarnă. Cei care au făcut pereche în bobul de două persoane la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Grenoble 1968 și au terminat pe locul trei.

„Întotdeauna am crezut că noi doar am deschis acest drum. Am zis că românul are un aluat bun pentru sporturile cu grad de dificultate mai mare și un pic mai multă îndemînare pentru acest sport, care este unul mai «bărbătesc». Nu credeam că mor și România nu mai ia o medalie”, a declarat Ion Panțuru, înainte de a muri, potrivit sursei citate anterior.

Ion Panțuru a decedat pe data de 20 ianuarie 2016 la Spitalul Județean de Urgență Ploiești. I s-a făcut rău, a ajuns la un spital din Bușteni, apoi a fost trimis la Ploiești. Medicii au descoperit că are un chist la pancreas, așa că l-au băgat în operație, însă totul a fost în zadar.

Dan Negru, cuvinte de laudă la adresa lui Nicolae Neagoe

La începutul anului, Dan Negru a avut parte de un weekend de vis în localitatea Topliţa, renumită pentru pista de bob, un loc foarte important pentru români, având în vedere că singura medalie obţinută vreodată la Jocurile Olimpice este la acest sport.

„Această pistă de bob, cea mai lungă din România, care se află la Topliţa, cu o lungime de doi kilometri, mi-a amintit despre doi români pe care nu doar că i-am uitat, dar mulţi dintre noi nici nu-i cunosc.

Singura medalie pe care România a obţinut-o vreodată la Jocurile Olimpice de Iarnă a fost în 1968, la Grenoble, în Franţa. Atunci, un echipaj de bob format din Ioan Panţuru şi Nicolae Neagoe a obţinut medalia de bronz! Panţuru a murit în 2018, în anonimat. Despre Nicolae Neagoe nu ştiu prea multe.

Dacă Dumnezeu face un miracol şi vede filmarea mea, aş vrea să-i tansmit că România nu l-a uitat şi că suntem mulţi care îi preţuim performanţa”, a povestit Dan Negru pe rețelele sociale.