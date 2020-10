Săptâna viitoare va fi una intensă. Denise Rifai o ia la întrebări pe Elena Udrea, într-o întâlnire explozivă la Kanal D, în prima ediție a emsiunii semnate de celebra jurnalistă.

Elena Udrea se va afla sub lumina reflectoarelor, in prima editie a emisiunii „40 de intrebari cu Denise Rifai”, ce va fi difuzata marti, de la ora 23:00, la Kanal D. Românii vor avea ocazia sa afle raspunsul la o serie de intrebari sensibile, care au fost si sunt inca pe buzele tuturor.

„Misiunea mea de jurnalist este aceea de a afla adevarul de la invitatii mei; asadar imi doresc sa fac lumina intr-o serie de aspecte din viata profesionala sau personala a invitatilor mei, astfel incat publicul sa isi contureze o imagine cat mai aproape de realitate asupra celor invitati in platoul emisiunii. In prima editie, ce va fi difuzata marti, in fata mea va fi Elena Udrea, un personaj public controversat, o femeie care a starnit adevarate valuri mediatice”, a declarat Denise Rifai.

Se pare că printre cele 40 de întrebări care îi vor fi adresate fostului ministru al Turismului se numără și cea cu privire la relația dintre ea și Traian Băsescu. Astfel, întreaga lume va afla ce a fost, de fapt, între cei doi și dacă Elena Udrea a fost într-adevăr iubita șefului statului de la acea vreme.

Ce a spus Udrea despre relația cu Băsescu?

Nu este prima oară când publicul vrea să afle dacă a existat sau nu o relație între Elena Udrea și Traian Băsescu. În urmă cu câțiva ani, moderatorul Radu Radulescu i-a pus Elenei Udrea aceași întrebare, iar răspunsul fostului ministru a fost unul total neașteptat.

„Uitati cum sunt privite femeile in politica, ce tip de intrebari sunt puse femeilor in politica. Ma intreb daca pe Victor Ponta sau pe domnul Iohannis ii intreaba cineva asa ceva… Asta a fost unul din atacurile mizerabile pe care eu, ca femeie, a trebuit sa le suport timp de 10 ani de zile in politica…”, a spus Elena Udrea, la acea vreme.