Toamna aceasta le aduce milioanelor de fani ai serialelor turcesti motiv de bucurie! Cel de-al treilea sezon al productiei „Pretul fericirii” (titlu original: „Yasak Elma”) va putea fi urmarit, in curand, la Kanal D! Povestea luptei neobosite pentru a reusi in viata, cu alegeri dificile, rasturnari de situatie si emotiile iubirii, continua asadar, iar telespectatorii isi vor reintalni personajele preferate, interpretate remarcabil de actori carismatici, intr-o intriga de familie cu ramnificatii surprinzatoare. Protagonistii acestei povesti complicate, Yildiz (Eda Ece), Ender (Şevval Sam), Halit (Talat Bulut), in jurul carora graviteaza toate intamplarile, vor afla, pas cu pas, care este „pretul fericirii”.

Reamintim ca, timp de doua sezoane, fanii productiei i-au urmarit pe frumoasa Ender si pe Halit, carismaticul om de afaceri, intr-o casnicie disfunctionala, transformata intr-un adevarat camp de lupta. Viata celor doi a fost data peste cap de Yildiz, o tanara care a atras dupa sine intamplari dramatice, ce i-au pus pe eroii serialului fata in fata cu alegeri dificile. Aparentele unei casnicii fericite au fost zguduite din temelii de posibilitatea unei iubiri reale, impartasite. Dar drumul pana la gasirea fericirii este unul extrem de dificil, iar luptele cele mai grele sunt cele interioare.

In cel de-al treilea sezon, telespectatorii o vor regasi pe Yildiz insarcinata, stabilita intr-un sat indepartat, unde isi doreste sa isi protejeze pruncul inca nenascut. Ender sufera de o paralizie temporara, dar face totul pentru a depasi aceasta perioada dificila.

In acest nou sezon se contureaza puternic un personaj cu accente malefice, Sahika, interpretata exemplar de frumoasa si tanara actrita Nesrin Cavadzade.

Serialul „Pretul fericirii” s-a bucurat de un succes urias la publicul larg, marturie stand audientele uriase care au plasat Kanal D in topul celor mai urmarite televiziuni. De exemplu, ultimul episod al celui de-al doilea sezon a acumulat 6,3% Rating, si 17,8% cota de piata, pe targetul National.

Nu pierdeti, in curand, la Kanal D, cel de-al treilea sezon al indragitului serial „Pretul fericirii”, o poveste impresionata despre alegeri dificile, pierderi, dar si emotiile dragostei adevarate.