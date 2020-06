Vara aceasta, din 15 iulie, Kanal D le aduce fanilor serialelor turcesti productia „Dragoste si secrete”, o captivanta poveste despre iubire si devotament, ce are in distributie actori extrem de talentati si carismatici. Telespectatorii il vor putea revedea, in rolul principal, pe Keremcem, care i-a cucerit deja in „Bahar viata furata” (rolul Ates) si in „Dragoste si ura” (rolul Yaman), ambele productii difuzate de Kanal D.

In centrul intrigii serialului „Dragoste si secrete” se afla Ali (Keremcem), un tanar ambitios, care trebuie sa faca fata unui tumult de evenimente teribile. Toate acestea se succed odata ce frumoasa Sevda, interpretata de tanara si talentata actrita Özgü Kaya, intra in viata lui Ali.

Cu personalitati complet opuse, acestia se vor indragosti unul de celalalt si vor fi nevoiti sa lupte pentru iubirea lor. Relatia celor doi va fi supusa unor incercari care le vor testa adevaratele sentimente.

Serialul „Dragoste si secrete” va fi difuzat, incepand din 15 iulie, de miercuri pana vineri, de la ora 20:00. Odata cu inceperea productiei „Dragoste si secrete”, „Ma numesc Zuleyha” va putea fi urmarit in continuare, in fiecare luni si marti, de la ora 20:00, la Kanal D.

Nu pierdeti, din 15 iulie, la Kanal D, „Dragoste si secrete”, o poveste tulburatoare, incarcata de rasturnari de situatie, dragoste si mister, cu Keremcem si Özgü Kaya, in rolurile principale.