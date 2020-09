In acesta toamna, Kanal D le aduce fanilor serialelor turcesti o productie impresionanta, „Nemilosul Istanbul”/ („Ruthless City”), povestea luptei pentru supravietuire a unei familii care se zbate sa isi construiasca o viata decenta intr-un oras tentacular, plin de capcane. Fie ca vin din partea strainilor sau chiar a celor apropiati, acestea pun la incercare solidaritatea si iubirea intre cei patru membri ai familiei.

Seher Yilmaz (Deniz Ugur), personajul feminin central al serialului, traieste cu cei trei copii ai sai in Antakya, un mic oras din sud-estul Turciei. Saracia si lipsa de perspective ii determina sa se mute in Istanbul, orasul tuturor posibilitatilor, locul unde cu totii spera ca vor gasi parghiile necesare pentru a-si construi un rost, o existenta demna.

Drumurile lui Seher se intersecteaza cu cele ale lui Agah Karacay (Fikret Kuskan), cunostinta veche a femeii. Agah este un barbat bogat, care s-a mutat din Antakya in Istanbul cu multi ani inaintea lui Seher. Reintalnirea va fi un test pentru cei doi, dar si pentru fiecare membru al celor doua familii.

Orașul Istanbul, personaj în sine

Din perspectiva scenariului productiei, este interesanta proiectarea orasului Istanbul ca un personaj in sine, un amestec de fascinatie, pericol, promisiuni, de multe ori desarte, dar si impliniri pentru care trebuie sa lupti cu inversunare. Cosmopolitul Istanbul e ca o entitate mustind de viata, de oportunitati, dar care te inghite cu totul daca nu ai calitatile si determinarea necesare sa ii faci fata.

O poveste de viata plina de incercari, in care se vor regasi telespectatorii acestui serial, relatia incredibila intre frati, pe de o parte, si intre mama si copiii sai, pe de alta parte, povestile de iubire si piedicile aparute in viata lor, toate acestea fac din „Nemilosul Istanbul” o calatorie emotionanta in sufletul oricarui privitor.

Pe unii dintre actorii acestui serial, fanii serialelor turcesti au mai avut ocazia sa ii urmareasca evoluand in roluri interesante in productii de succes, la Kanal D. Astfel, ii vor revedea pe Bahar Sahin (Muge din „Bahar: Viata furata”), Berker Güven (personajul Alexi in „Patria mea esti tu”), Deniz Ugur (Sanem Ilhanli din „Feriha”) sau pe Mine Tugay (Asuman din „Furtuna pe Bosfor”, si Ender Serez in „Yaman”).

In curand, la Kanal D, „Nemilosul Istanbul”, o productie care isi va purta publicul printr-un carusel al emotiilor de tot felul. Treceri de la cea mai neagra disperare la o raza de speranta, intalnirea personajelor principale cu oameni providentiali sau, dimpotriva, rivali nemilosi, dragostea pentru familie, acestea sunt fatete ale productiei, ce ii vor tine pe fanii serialelor turcesti in fata micilor ecrane, la Kanal D.