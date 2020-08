Cel de-al doilea sezon al emisiunii “Puterea dragostei” s-a încheiat la finalul lunii iulie, iar fanii emisiunii s-au văzut nevoiţi să-şi ia adio şi de la prezentatoarea Andreea Mantea. Următorul sezon al show-ului de la Kanal D va fi prezentat de către Cristina Mihaela Dorobanțu, fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!”.

Andreea Mantea a vorbit în sfârşit despre motivele care au determinat-o să renunţe la “Puterea dragostei”, pentru a înlătura orice speculaţii. Vedeta a recunoscut că proiectul tv care se filma în Turcia o împiedica să petreacă timp cu fiul său, David, aşa că a decis să revină în România pentru el.

“Vreau și eu să trăiesc. Vreau să am timp și pentru mine… Copilul meu trebuia să se întoarcă acasă. Copilul meu trebuia să fie alături de bunicii lui, de tatăl lui, de prietenii lui, de familia lui de aici din România. Nu zic că nu i-aș fi putut oferi și o creștere frumoasă și de acolo (Turcia – n.red.), nu zic că acolo nu avea prieteni, nu zic că nu era frumos și interesant, dar eu vreau să-i ofer o educație, o creștere și o copilărie frumoasă aici în România.

Vreau să se dezvolte alături de români. Am nevoie de el să se dezvolte și să crească în mediul ăsta, în sânul familiei, pentru că mă întreba non-stop de ce bunicii nu vin să ne vadă, de ce nu mergem acasă”, a povestit Andreea Mantea pe canalul său de YouTube.

“Am fost un pic egoistă când am ales să plec”

Vedeta a mai recunoscut că, la început, a fost puţin egoistă, a sacrificat totul pentru carieră şi nu s-a gândit prea mult la ce simţea David, însă acum situaţia s-a schimbat radical.

“Dacă, până acum, am sacrificat totul și nu m-a interesat, am început să mă simt vinovată pentru că îl sacrificam și pe el și nu era corect. Consider că, dacă vreau să fac ceva în această viață, trebuie să țin cont și de el. Am fost un pic egoistă când am ales să plec, fără să mă intereseze prea mult ce va trăi el acolo.

A fost o experiență frumoasă pentru el, dar trebuia să se oprească pentru, în curând, va trebui să meargă la școală și vreau să crească exact așa cum am crescut eu”, a mai precizat Andreea Mantea, potrivit Cancan.