Duminica, 26 iulie, telespectatorii vor afla deznodamantul reality show-ului „Puterea Dragostei” si, totodata, pe cei doi castigatori ai celui de-al doilea sezon al emisiunii, odata cu difuzarea Finalei, la Kanal D. Astfel, duminica aceasta, de la ora 16:00 si de la ora 19:00, va fi ultima zi in care concurentii sezonului doi, ramasi in Casa Puterea Dragostei, pentru a-si gasi sufletul pereche, isi vor deschide sufletul si vor da frau liber emotiilor in fata iubirii.

Sustinatorii concurentilor de la Puterea Dragostei vor avea ocazia sa isi voteze favoritii si vor afla, in direct, duminica aceasta, cine sunt castigatorii celui de-al doilea sezon. Fiecare dintre cei doi castigatori, o fata si un baiat, va intra in posesia Marelui Trofeu, dar si a premiului de 10.000 de Euro.

Andreea Mantea, prezentatoarea show-ului declara ca are mari emotii, cu atat mai mult cu cat a fost, pentru o lunga perioada, zi de zi alaturi de cei care s-au aflat in cautarea dragostei. Prezentatoarea emisiunii declara ca toti cei sase finalisti si-au demonstrat puterea dragostei, insa numai doi dintre acestia vor fi declarati castigatori.

Am emoții uriașe

„Iata ca mai avem doar 2 zile pana la incheierea acestui sezon. S-au intamplat atat de multe lucruri incat nici nu-mi vine sa cred ca se termina. Este foarte emotionant, am emotii uriase pentru cei sase finalisati pentru ca, din punctul meu de vedere, cu totii merita felicitari si trebuie sa se simta castigatori; au rezistat atat de mult si si-au demonstrat puterea dragostei. Au fost diverse trairi, foarte intense, dar iata ca in final vor fi doar doi castigatori, pe care ii vom afla duminica aceasta”, spune Andreea Mantea.

Reality-ul show-ul matrimonial „Puterea Dragostei” continua cu cel de-al treilea sezon, ce va avea premiera luni, 27 iulie. Emisiunea care a captat atentia a milioane de telespectatori din intreaga tara, dar si a fanilor din social media, poate fi urmarita de luni pana vineri, in intervalele 11:00 -12:00 si 17:00-19:00, si sambata si duminica, in intervalele 16:00 -18:00 si 19:00-20:00.

Nu ratati duminica, 26 iulie, de la ora 16.00 si de la ora 19.00 Marea Finala a show-ului Puterea Dragostei, difuzata la Kanal D. Cei doi castigatori, o fata si un baiat, vor fi desemnati, in direct, iar fiecare dintre acestia va intra in posesia marelui premiu de 10.000 de Euro.