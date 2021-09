Cateva modificari importante vor avea loc in perioada imediat urmatoare in grila Kanal D. Incepand de saptamana viitoare, serialul turcesc “Nehir” va fi difuzat doua zile pe saptamana, in fiecare luni si marti, de la 22:30, imediat dupa productia “Doctorul minune”.

Tot de saptamana viitoare, din 12 septembrie, seria de interviuri memorabile, cu personalitati din diverse domenii de activitate, de la “40 de intrebari cu Denise Rifai”, va putea fi urmarita in fiecare duminica, de la ora 22:00.

Luni, 6 septembrie, incepe un nou sezon al emisiunii “Puterea Dragostei”. Cristina Mihaela Dorobantu, prezentatoarea show-ului, este gata sa poarte noi perechi de concurenti in a-si gasi sufletul pereche, in cel de-al patrulea sezon al emisiunii ce va fi difuzata de luni pana vineri, de la 11:00 si 17:00, si in fiecare sambata, de la 16:00 si 19:00. Finala celui de-al treilea sezon, care isi va desemna castigatorii, in direct, va fi difuzata duminica, 5 septembrie, de la 16:00 si 19:00, la Kanal D.

Reamintim ca miercuri, 8 septembrie, de la ora 22:30, telespectatorii vor putea urmari premiera celui de-al saptelea sezon “Bravo, ai stil! Celebrities”, prezentat de Ilinca Vandici, la Kanal D. Emisiunea cu si despre stil va fi difuzata de miercuri pana vineri, de la ora 22:30, si sambata, de la ora 22:00.

Sambata, 11 septembrie, la ora 20:00, emisiunea “O noua sansa” va debuta la Kanal D. În cadrul emisiunii, Andreea Mantea le va aduce telespectatorilor Kanal D emoția regăsirii, a iertării și a poveștilor de viață pline de înțelesuri profunde.

Sorin Cîmpeanu, în emisiunea lui Denise Rifai

Ultimul invitat a lui Denise Rifai în emisiunea de marți, a fost ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu. Iată câteva întrebări care i-au fost adresate ministrului.

„A produs pandemia o nouă generație de sacrificiu?”

„De ce a ajuns învățământul românesc unul dintre cele mai învechite din Europa?”

„Ați putea trăi cu un salariu de învățător?”

„Profesorii care refuză vaccinarea vor fi plătiți la fel?”

„Este mai bun Florin Cîțu decât Ludovic Orban?”

„Ați fost numit ministru al Educației ca să-i spălați imaginea premierului Ponta?”

„Ați plagiat în teza de doctorat?”

„V-ați construit gardul de acasă cu materiale <împrumutate> din campusul universitar?”

„Ce va reproșați ca Ministru al Educației?”

