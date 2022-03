Andreea Mantea a slăbit 10 kg fără dietă de slăbit: Dimineața avem voie să mâncam orice… chiar și slănină cu ceapă

Întrucât urmează să modereze un nou show matrimonial la Kanal D, denumit „Casa Iubirii”, Andreea Mantea s-a pregătit intens pentru a arăta impecabil pe micile ecrane. Recent, aceasta a povestit cum a reușit să slăbească 10 kilograme într-un timp scurt, fără să respecte vreo dietă anume.

„Sunt foarte emoționată de fiecare dată când urmează ceva important în viața mea. Se strâng toate de peste tot (râde – n.r.) Și acum am senzația că orice amănunt mi se pare ceva extrem de mare și, cumva, tind să exagerez absolut tot acum. E ca o fată care are emoții când se mărită și e stresată ba cu rochia, ba cu pantofii, alt exemplu nu găsesc să–ți dau mai bun…

Ca o mireasă stresată, cam așa sunt eu. Fac o dramă din orice. Acum, în mintea mea… “aoleu, n-am slăbit suficient”, “aoleu, dacă nu o să–mi stea bine”, dacă, dacă, dacă, dacă…”, a spus aceasta, referindu-se la noua emisiune TV de pe Kanal D.

„În toată perioadă asta de când am zis din cele 14-16 kilograme nu mai știu exact câte au fost, am dat vreo 10, 9 pe acolo. Sunt dimineți și dimineți… când mă cântăresc și e diferență mare… cred că e reținere de apă, nu știu ce e.

Dar nu mă grăbesc, sunt pe drumul cel bun și e bine. Nu țin dietă, ci pur și simplu încerc să mănânc sănătos. Dimineața avem voie să mâncam orice… chiar și slănină cu ceapă, da. (râde – n.r.), apoi salate, grătar, mănânc cât mai sănătos”, a adăugat aceasta pentru Ciao.

„Casa Iubirii”, noua emisiune TV prezentată de Andreea Mantea

Întrebată de ce a a ales să părăsească emisiune TV „Puterea Dragostei”, Andreea Mantea a explicat că educația fiului ei a fost principalul motiv pentru care a plecat din Turcia.

„Normal că am fost încântată, dar cumva era ceva la care mă așteptam (râde n.r.). Din Turcia am plecat pentru că, atenție, nu pentru că nu-mi plăcea emisiunea sau pentru că nu știu ce se întâmpla, ci pentru că fiul meu trebuia să meargă la școală. Punct. Înțelegi? Am avut această situație în viața mea.

Dacă eram singură, îți dai seama că rămâneam, n-aveam nicio problemă. Însă fiind David e în viața mea și trebuia să meargă la școală… nu zic că nu-mi plăcea cum era școala acolo, dar am vrut să facă în limba română.

E foarte important să se dezvolte și pe partea asta, e foarte important, să nu uităm de asta.. că n-aș vrea să fie vreun agramat sau mai știu eu ce Doamne iartă–mă.

Cumva asta e emisiunea mea… și mă așteptam. Normal că m-am bucurat foarte tare, dar era ceva… nu știu cum să spun… știam că așa va fi. Eram conștientă”, a explicat vedeta.

Andreea Mantea, despre „Casa Iubirii”: Nu se compară cu niciun platou de televiziune din România

Spre final, aceasta a mărturisit că actualii concurenți din „Casa Iubirii” sunt „foarte, foarte, foarte ok”, susținând că ar fi la nivelul așteptărilor telespectatorilor de acasă.

„Sunt foarte conștientă de absolut tot ceea ce se întâmplă legat de această emisiune. Cei care ne privesc ar trebui să fie conștienți să înțeleagă încet, încet ce înseamnă această emisiune.

Nu se compară cu niciun platou de televiziune din România, până în acest moment, nu există o construcție pe 1000 metri pătrați care să fie de sine stătătoare un platou de televiziune.

Nu există. Mai mult, tot echipamentul, toate camerele, nu intru în detalii…. și hai să ne uităm la ce fel arată. Mai mult, văd niște concurenți care sunt foarte, foarte, foarte ok, foarte ok. Spun asta pentru că am observat că telespectatorii au cumva niște așteptări”, a povestit Andreea Mantea.