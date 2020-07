Andreea Mantea a facut marele anunt despre finala celui de-al doilea sezon „Puterea dragostei” astazi, in „Teo Show”, la Kanal D. Recent revenita in tara, vedeta si-a facut aparitia in fata telespectatorilor pentru a le impartasi din experientele ei extraordinare de pana acum, din Turcia, la „Puterea dragostei”, dar si despre emotiile ce o incearca in asteptarea Marii Finale a celui de-al doilea sezon al show-ului matrimonial, ce va fi difuzata pe 26 iulie, la Kanal D.

In ziua cea mare, telespectatorii vor avea ocazia sa isi voteze concurentii preferati si vor afla in direct, din Romania, cine sunt castigatorii sezonului in curs.

Andreea Mantea va înmâna trofeele

Fiecare dintre castigatori, fata si baiat, va intra in posesia a 10.000 de Euro, iar Andreea Mantea va fi cea care va inmana trofeele celor doi, chiar la Kanal D.

„Vom avea un castigator si o castigatoare, marii finalisti, care vor castiga doua trofee superbe si extrem de grele, la propriu si la figurat, si suma fabuloasa de 10.000 Euro fiecare”, a spus Andreea Mantea.

Un nou proiect la Kanal D

Andreea Mantea a mai dezvaluit ca va avea un proiect nou la Kanal D.

„V-am pregatit o mare surpriza, nu scapati de mine! As putea sa va dau un indiciu: voi avea un partener!”, a lansat vedeta vestea cea mare.

Vom reveni cu mai multe detalii despre noul proiect in care Andreea Mantea va fi implicata.