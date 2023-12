Revolut Ltd. a făcut publice vineri, 22 decembrie, rezultatele pentru anul încheiat la 22 decembrie 2022.

„2022 a fost un an foarte bun pentru Revolut, un an în care ne-am distanțat semnificativ de competiție, ne-am consolidat situația financiară, am extins baza de clienți, am lansat numeroase produse și funcționalități, am deschis noi piețe și am continuat să ne concentrăm pe activitățile legate de managementul riscurilor, conformitate și guvernanță corporativă”, a declarat Nik Storonsky, Chief Executive Officer și co-fondator Revolut.

„Privind în viitor, prioritatea noastră este să continuăm să creștem în toate piețele unde suntem prezenți. Ne continuăm parcursul pentru obținerea licenței bancare în Regatul Unit, în timp ce ducem mai departe planurile de lansare pe noi piețe.

Recent am depășit borna de 35 de milioane de clienți retail, care lunar realizează mai mult de jumătate de miliard de tranzacții, am lansat Revolut 10, o nouă versiune a aplicației care a adus o schimbare semnificativă a design-ului.

Acestea sunt realizări importante, însă este doar începutul, ambiția noastră este de a crește de zece ori mai mult, până la 350 de milioane de clienți și mai departe”, a adăugat el.