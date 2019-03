Revoltător! Florin Iordache reface celebra OUG 13: 'Nu am idee ce trebuie să fac'

”Dacă era după mine, eu am fost susţinătorul OUG 13, în acel context, acel prag pe care l-am stabilit şi îl susţin şi acum: 50.000 de euro. Argumentul era că în codul vamal sau în legislaţia specială până la 50.000 erau prejudicii care, dacă se achitau, respectiva persoană nu primea pedeapsă.”, a declarat Iordache.

Întrebat de către jurnalistul Digi24 dacă reface pragul, deputatul PSD a răspuns: „Nu numai pragul. Trebuie să vedem ce e cu foloasele, patrimoniale, nepatrimoniale. Nu am idee ce trebuie să fac. Au fost nenumărate dezbateri, multe redefiniri. Cred că vom relua săptămâna viitoare dezbaterile la Codul Penal. Avem o decizie la PSD şi aşteptăm reacţia ministrului Toader, ca acele articole care au fost declarate constituţionale să fie adoptate prin ordonanţă. Nu s-a mai întâmplat. Urmează să vedem poziţia ministrului Toader.”, a mai precizat Florin Iordache.

Fostul ministru al Justiţiei a declarat că dacă s-ar întoarce în timp ar mai da o dată OUG 13, fiindcă, conform acestuia: ” Atâta timp cât avem o decizie a CCR, OUG 13 nu a fost cred că îndeajuns de explicată şi eu nu am fost destul de susţinut de colegii mei. Când colegii mi-au reproşat că am adoptat-o, am făcut un pas în spate. Vi se pare normal că oameni, pentru sume infime, primari, viceprimari, chiar dacă au fost achitaţi să îşi piardă mandatul?”

De asemenea, Florin Iordache îl critică pe ministrul Justiţiei, Tudorel Toade, pentru că acesta nu ar acţiona suficient de rapid şi hotărât pe anumite chestiuni. Acesta a dezvăluit ce aşteptări au social-democraţii de la Toader.

"Ministrul Justiţiei ar trebui să fie mult mai aplicat pe anumite chestiuni care dor. Deciziile CCR sunt chestiuni care dor, sunt de imediată aplicabilitate", a afirmat Iordache.

Întrebat dacă PSD îl mai susţine pe Tudorel Toader, Iordache a răspuns: "Chestiunile astea nu le vorbim al televizor, le vorbim in Coalitie. Pot sa va spun ca motiunea simpla de saptamana viitoare nu va fi adoptata. Dar avem si noi anumite nemultumiri. Este incorect, este anormal ca oamenii sa aiba de suferit si procesul de legiferare sa tergiverseze. Aici este atributul ministrului sa vina cu solutii. In cazul codurilor se pot adopta prin ordonanta."