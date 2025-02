„Dreams (Sex Love)” câștigă Ursul de Aur la Berlinale 2025

Producția „Dreams (Sex Love)”/”Drommer”, regizată de norvegianul Dag Johan Haugerud, a fost desemnată câștigătoarea Ursului de Aur pentru cel mai bun film la cea de-a 75-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Berlin. Evenimentul, unul dintre cele mai prestigioase din industria cinematografică, s-a desfășurat la Berlinale Palast, sâmbătă seară.

Ursul de Argint Marele Premiu al Juriului i-a revenit filmului „The Blue Trail” („O último azul”), regizat de brazilianul Gabriel Mascaro, premiul fiind înmânat de actrița chineză Fan Bingbing. În aceeași categorie a premiilor importante, Ursul de Argint Premiul Juriului a fost adjudecat de producția „The Message” („El mensaje”) a cineastului venezuelean Iván Fund.

Premiul pentru cel mai bun regizor a fost câștigat de Huo Meng (China) pentru „Living The Land” („Sheng xi zhi di”), iar la categoria interpretare principală, trofeul i-a revenit actriței australiene Rose Byrne pentru rolul său din „If I Had Legs I’d Kick You”, film regizat de Mary Bronstein. La categoria interpretare secundară, irlandezul Andrew Scott a fost recompensat pentru rolul său din „Blue Moon”, în regia lui Richard Linklater.

Kontinental ’25 al lui Radu Jude aduce României un Urs de Argint

România a fost reprezentată pe podium prin Radu Jude, care a primit Ursul de Argint pentru cel mai bun scenariu, pentru filmul său „Kontinental ’25”. Regizorul a dedicat premiul cineastului spaniol Luis Buñuel.

Filmul are la bază un articol de presă care l-a inspirat pe Radu Jude, relatând povestea unei femei executor judecătoresc măcinată de vinovăție după ce evacuează o persoană care, ulterior, își pune capăt zilelor.

În centrul acțiunii din „Kontinental ’25” se află Orsolya (Eszter Tompa), un executor judecătoresc din Cluj. Însoțită de jandarmi, aceasta evacuează un bărbat fără adăpost din subsolul unei clădiri aflate în centrul orașului, care urmează să fie demolată. Însă un gest extrem al bărbatului evacuat declanșează o profundă criză existențială pentru protagonistă.

Realizat în doar 10 zile și filmat integral cu un smartphone, lungmetrajul s-a numărat printre favoritele juriului internațional de critici al revistei Screen.

„Sunt un scenarist slab, așa că primirea acestui premiu este foarte amuzantă. (…) Acest premiu demonstrează că există mult talent în România și, deși acum trăim vremuri cumplite sper că vor exista mai mulți bani pentru cultură, pentru că este mult talent”, a afirmat Radu Jude.

Alte premii acordate în această seară

Printre alte distincții importante, Ursul de Aur pentru cel mai bun scurtmetraj a fost acordat producției „Lloyd Wong, Unfinished” de Lesley Loksi Chan, iar Ursul de Argint pentru scurtmetraj a mers la „Ordinary Life” („Futsu no seikatsu”), regizat de Yoriko Mizushiri. La categoria film documentar, trofeul a fost câștigat de „Holding Liat” al lui Brandon Kramer.

La secțiunea Perspectives, premiul GWFF pentru cel mai bun debut a fost acordat producției „The Devil Smokes (and Saves the Burnt Matches in the Same Box)”, de Ernesto Martínez Bucio, iar o mențiune specială a revenit filmului „We Believe You” („On vous croit”), semnat de Charlotte Devillers și Arnaud Dufeys.

Actrița britanică Tilda Swinton, în vârstă de 64 de ani, a fost onorată cu un Urs de Aur pentru întreaga carieră.

Gala premiilor s-a desfășurat cu o zi înainte de alegerile federale anticipate din Germania, iar juriul competiției a fost prezidat de regizorul american Todd Haynes, alături de personalități precum regizorul Nabil Ayouch, actrița Fan Bingbing și criticul de film Amy Nicholson.