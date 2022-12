Republica Moldova nu poate supraviețui fără ajutoare externe. Economia este monopolizată

Ministrul moldovean al Economiei, Dumitru Alaiba, a declarat că Republica Moldova nu poate supraviețui fără ajutoare externe, subliniind că țara nu are de gând să aștepte pur și simplu să vină granturile.

Într-o declarație pentru Reuters, oficialul moldovean a mai spus că printre prioritățile sale se află dereglementarea economiei și revizuirea sistemului fiscal pe care l-a denumit greoi, subliniind că acesta a descurajat investitorii dar a și permis corupției să prospere, ceea ce a determinat o micșorare a veniturilor.

Ministrul moldovean al Economiei va lupta împotriva birocrației

Acesta a mai spus că va lupta împotriva birocrației, aspect foarte important în stimularea unei economii în care afacerile mici și mijlocii au o cotă microscopică și aproape 40% din activitatea economică este informală.

”Din cauza a atât de multe bariere de a intra în lumea afacerilor, economia noastră este monopolizată, fapt care o face și mai vulnerabilă, iar consumatorii plătesc prețul final” a declarat Dumitru Alaiba.

Ar putea exista, în următorii ani, creșteri de ordinul zecilor de procente

De asemenea, el a mai spus că este convins că, în urma creării unei platforme fertile pentru afaceri, economia din Republica Moldova ar putea înregistra creșteri de ordinul zecilor de procente în următorii ani.

Nu în ultimul rând, acesta a mai spus că Guvernul și economia din Republica Moldova sunt marcate de nesiguranță din cauza războiului ruso-ucrainean, cel care a dus la suprapunerea mai multor crize.

Republica Moldova anunță că va da în judecată Gazprom

Andrei Spînu, viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din Republica Moldova, a declarat că nu ar mai fi nicio criză energetică și toate lumea ar avea gaze, dacă Gazprom și-a onora angajamentele contractuale cu țara sa.

De asemenea, el a mai spus că nu există un document semnat prin care gigantul rus este de acord ca tot gazul din Chișinău să fie cedat Tiraspolului.

„Nu există un astfel de document. Gazprom poate face orice. În ultimul an ei ne-au demonstrat că sunt capabili de orice. Când mă întrebați ce poate face Gazpromul, eu nu am răspuns. Ei au tăiat gazul la toată Europa. Au închis gazul bulgarilor, italienilor, germanilor. Au închis robinetul spre Ucraina, au deconectat Polonia, Finlanda… Că o să ne trimită o scrisoare în care ne vor mai cere ceva – asta se poate întâmpla oricând, indiferent ce am decide noi”, a menționat Spînu.

„Juriștii noștri deja se ocupă de aceste detalii, pentru a acționa concernul rus în judecată pentru neexecutarea contractului. Vom cere inclusiv despăgubiri colaterale, pentru că, din cauza lor, a trebuit să realocăm bani de pe alte segmente, să luăm credite… Noi am semnat un contract cu Gazprom și am mizat pe acel contract. Nu suntem în luna octombrie 2021 când ne-a expirat contractul cu Gazprom. Atunci ei puteau să ne spună că nu mai vor să semneze cu noi. Dar acum avem un contract în vigoare, iar Gazprom nu a cerut rezilierea lui. Nu a cerut nici diminuarea volumului. Nimic. Pur și simplu își ignoră angajamentele. Și va plăti pentru asta”, spune acesta.