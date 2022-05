Andrei Spînu: Sunt discuții, inclusiv cu Ucraina, pentru a stabili cel mai bun preț

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din Republica Moldova, Andrei Spînu, a fost întrebat dacă a primit un răspuns de la Gazprom privind extinderea termenului de realizare a auditului.

„Noi am cerut un termen de un an și nu am primit un răspuns oficial. Moldovagaz a primit un răspuns prin care s-au confirmat volumele pentru luna mai”, a declarat oficialul.

Acesta a precizat că pentru gaze nu a fost prelungit termenul cu o lună, Republica Moldova având un contract semnat pe cinci ani.

„Este o procedură normală până la data de 20 a fiecărei luni, Moldovagaz confirmă cu Gazprom volumul. Vom vedea dacă se va confirma și pentru luna iunie. În caz contrar avem acele rezerve care ar asigura gaz pe timp de vară timp de 3 săptămâni, până la o luna, în funcție de consum. În cazul în care nu vom avea contract cu Gazprom, vom cumpăra de pe piață.

Pe energia electrică suntem în continuare în discuții, inclusiv cu Ucraina, pentru a stabili cel mai bun preț pentru luna iunie”, a mentionat Spînu.

Menționăm că, 80% din necesarul de energie electrică al Republicii Moldova este importat de la Centrala de la Cuciurgan, care este controlată de grupul rusesc INTER RAO.

Premierul Natalia Gavrilița, despre criza energetică

De asemenea, premierul Natalia Gavrilița a explicat, întrebată fiind despre criza energetică din Republica Moldova, că principala preocupare este asigurarea furnizării și ținerea în frâu a prețurilor.

„Principala preocupare este nu doar să asigurăm furnizarea energiei electrice, dar și să moderăm creșterea prețurilor. M-ați întrebat câtă bătaie de cap provoacă acest subiect, eu cred că, în primul rând, este o bătaie de cap a oamenilor care trebuie să plătească aceste tarife mai mari, care, chiar dacă guvernul a oferit anumite compensații, dar ele influențează prețurile și aceasta bate la buzunarul oamenilor”, a declarat Natalia Gavrilița pentru Europa Liberă.

În ceea ce privește perioada de doar o lună, premierul a spus că s-a ales această perioadă pentru că există foarte multă nesiguranță provocată de războiul din Ucraina.

„Înainte de război, eram în discuții pentru prelungirea contractului pe un an, dar iată că războiul înseamnă că nici companiile din Ucraina nu sunt gata să semneze contracte pe termen mai lung, pentru că nu vor să-și asume niște angajamente pe care pe urmă nu le-ar putea onora și nici Centrala de la Cuciurgan nu dorește să semneze un contract pe un termen mai mare”, a mai spus aceasta.