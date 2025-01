Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a fost întrebat, marți, despre reorganizarea administrativ-teritorială a României. În opinia sa, ar fi posibil să se facă lucruri raționale și necesare, cum ar fi servicii care să acopere mai multe comune. Potrivit lui, nu ar trebui ca fiecare comună să aibă direcție de achiziții, ci județul să poată acoperi acest serviciu pentru toate comunele. De altfel, nu e nevoie ca fiecare comună să aibă un secretar, iar prin ADI sau alte soluții juridice s-ar putea asigura anumite servicii pentru fiecare localitate.

Din punctul său de vedere, aceste discuții trebuie purtate serios, având în vedere că este vorba despre viața oamenilor. Nu poate fi spus că o comunitate mică trebuie să dispară sau să fie comasată fără un referendum, iar un astfel de proces nu ar putea avea loc astăzi. Potrivit lui, este nevoie de un sistem mai eficient de administrație. Scopul acesteia este să ofere servicii publice bune și eficiente.

De exemplu, unele localități din Munții Apuseni chiar dacă ar fi comasate într-o singură comună de 5.000 de locuitori nu ar rezolva problemele oamenilor întrucât aceștia ar trebui să parcurgă jumătate de zi până la centrul comunei și tot atâta timp să se întoarcă.

Declarația sa a fost făcută la câteva zile distanță după ce premierul României, Marcel Ciolacu, a spus că este nevoie de o reformă administrativ-teritorială. El își asumă acest proiect, chiar și cu riscurile implicate. Statul român nu mai poate să investească în școli unde sunt doar doi elevi pentru că acolo nu se face educație, dar sunt în continuare cheltuieli.

În cadrul analizei se va colabora cu reprezentanți din diverse organizații, precum UNCJR, AMR și alte autorități locale, și se va înființa o comisie pentru a discuta punctual aceste aspecte. PSD deja lucrează la acest proiect.

„Părerea mea e că durează prea mult. Este cazul să luăm decizii şi să ne asumăm, ca oameni politici şi oameni de stat, decizii. Şi am vorbit cu domnul Kelemen Hunor şi am fost amândoi de acord, că nu trebuie o abordare pauşală. Dom’le, sub 5.000 de locuitori nu mai există nicio localitate ca reprezentare de primărie.

Să vedem la o analiză cu fiecare… În primul rând aţi văzut că am integrat şi UNCJR-ul, şi AMR-ul, şi oraşele, şi comunele cu reprezentanţi de la toţi. Facem o comisie. Noi am pornit la Partidul Social Democrat, deci se lucrează, unde vom discuta punctual”, a zis, vinerea trecută, premierul României.