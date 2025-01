După depunerea jurământului de către Donald Trump pentru al doilea mandat, Klaus Iohannis a transmis un mesaj pe rețelele sociale, exprimându-și susținerea pentru un parteneriat puternic între România și Statele Unite.

În același timp, premierul Marcel Ciolacu și primarul Nicușor Dan au făcut declarații legate de impactul acestei schimbări în conducerea SUA asupra țării noastre.

Președintele Klaus Iohannis a felicitat pe Donald Trump, la scurt timp după ceremonia de depunere a jurământului, pentru cel de-al doilea mandat.

Congratulations to President @realDonaldTrump for the Inauguration! Romania🇷🇴, a close Strategic Partner of the US, wishes you the best of success for this important new mandate. We need a strong&vibrant #Transatlantic link, to the benefit of our joint security & prosperity #EUUS

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) January 20, 2025