„O reformă fiscală nu înseamnă că vor fi introduse mai multe taxe. Eu, ce am promis şi dumneavoastră și românilor, a fost faptul că o să fac digitalizarea ANAF-ului după 30 și ceva de ani, când nimeni n-a făcut-o, și avem, în afară de bază, avem 12 module deja în implementare cu companii de renume în acest domeniu şi momentan avem încasările pe care le-am așteptat. Cu adevărat, am încurajat foarte mult investițiile și, de aceea, chiar dacă a fost excedent pe ultima lună, încercăm să le ținem într-un echilibru. Nu vorbim de noi taxe și, nu vă supărați, eu nu am mărit taxe nici după ce am luat mandatul de prim-ministru, cu toate că aveam un deficit lăsat de 6,8% și era asumat în jur de 5,7, și am închis cu 5,6 – 5,5%. Am scos anumite excepții…”, a spus liderul PSD.