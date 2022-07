Nicușor Dan spune că recursul împotriva deciziei de suspendare a PUZ-urilor de sector a fost respins

În acest context, primarul general al Capitalei a subliniat că „planurile urbanistice zonale au permis în ultimii ani dezvoltarea haotică și ilegală a Bucureștiului”.

„Curtea de Apel București a respins printr-o decizie definitivă recursul împotriva deciziei de suspendare a PUZ-urilor (n.red. Planuri Urbanistice Zonale) de sector. Planurile urbanistice zonale au permis în ultimii ani dezvoltarea haotică și ilegală a Bucureștiului, au distrus spațiile verzi, au îngreunat traficul, crescând și poluarea, și au produs o destabilizare a pieței de investiții.

În acest moment, PUZ-urile sectoarelor 3, 5 și 6 sunt anulate definitiv de instanță, iar PUZ-urile sectoarelor 2 și 4 sunt suspendate”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Tribunalul București a suspendat Planurile Urbanistice Zonale ale sectoarelor 2, 4 şi 5

Amintim că că Tribunalul București a suspendat, în ziua de 18 februarie, Planurile Urbanistice Zonale din sectoarele 2, 4 şi 5.

„De ani de zile, dezvoltarea urbană a Bucureştiului a fost victima unor dezvoltări speculative. Am pierdut sute de spaţii de hectare de spaţii verzi, am avut sute de exemple de blocuri între case. Din cauza asta am avut o densificare exagerată în Bucureşti şi o scădere a calităţii de locuire.

Din cauza asta am avut puţini investitori serioşi la Bucureşti – tocmai din cauza instabilităţii juridice în ceea ce priveşte urbanismul din Bucureşti”, a reacționat Nicușor Dan la momentul respectiv.

PUZ-urile coordonatoare pentru sectoarele 2, 3, 4, 5 şi 6 au fost suspendate, în ziua de 26 februarie a anului trecut, pentru o perioadă de un an, în baza unor proiecte de hotărâre adoptate de Consiliul General al Capitalei.

Nicușor Dan spunea anul trecut că a identificat 23 de motive de nelegalitate

Mai mult, primarul general al Capitalei anunța în luna iunie a anului trecut că a identificat 23 de motive de nelegalitate în cele cinci PUZ-uri de sector şi că va cere prefectului să atace în instanţă aceste planuri urbanistice coordonatoare.

Acesta declara că o echipă de specialişti a întocmit un raport asupra oportunităţii urbanistice a acestor PUZ-uri de sector, iar concluzia studiului este că PUZ-urile de sector nu prezintă probleme punctuale, ci sunt „fundamental greşite pe suprafeţe consistente de teren”.