Pentru prima oară, cei doi au postat fotografii făcute împreună și par extrem de fericiți. În acest weekend, Răzvan Simon și Daliana au plecat la mare, s-au distrat o zi întregă, întorcându-se apoi spre Capitală.

De menționat este faptul că, până acum, cuplul a fost discret, fiind dat de gol la un moment dat pe rețelele de socializare de către Ianca, fiica adolescentă a lui Răzvan Simion. Totuși, odată ce relația a avansat, cei doi au decis să nu se mai ascundă, dând frâu liber imaginilor.

În acest weekend, Răzvan Simion și iubita au renunțat la aglomerația din Capitală și au plecat la mare, fiind însoțiți și de alți prieteni. Cei doi au fost pe plajă, au băut o cafea și s-au bucurat de vremea caldă.

Daliana Răducan nu s-a putut abține însă și a postat un story alături de Răzvan Simion. Cei doi zâmbesc și par că se bucură unul de celălalt, dovadă că prezentatorul tv a depășit complet despărțirea de Lidia Buble.

Noua iubită a lui Răzvan Simion este arhitectă și are propria afacere în București. Ea se descrie ca fiind un arhitect riguros și creativ, care pune accentul pe fiecare detaliu.

„Îmi place să mă descriu ca având un ochi de artist și un ochi de arhitect riguros, fiind în același timp creativ, dar cu un accent imens pe fiecare detaliu important. Scopul meu este să găsesc locul dulce dintre exuberanță și simplitate – căutând confort, circulații fluide, detalii, armonie, simetrie și tehnologie discretă”, este autodescrierea pe care Daliana și-a făcut-o pe site-ul său.

Reacția Lidiei Buble

Lidia Buble, fosta iubită a lui Răzvan Simion a reacționat și ea după ce a auzit că prezentatorul tv și-a refăcut deja viața. Aceasta a declarat că nu o urmărește pe Daliana Răducan, nu este geloasă și că are multă încredere în ea.

Totodată, artista mai preciza că nu mai are fluturi în stomac și știe foarte bine cât de norocoasă este noua iubită a lui Răzvan Simion, care are lângă ea un o ”foarte fain”.

„Nu mai am fluturi în stomac. Au apărut și articole cu noua iubită. Nu am fost tentată să o urmăresc pe ea. Nu sunt geloasă, mă iubesc foarte mult și am mare încredere în mine. Răzvan e un om foarte fain. E norocoasă”, a spus Lidia Buble.