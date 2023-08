Răzvan și Dani fac bani frumoși din jobul de la Antena 1

Nu există român care să nu fi auzit despre Răzvan și Dani. Cei doi sunt printre cei mai cunoscuți prezentatori TV din România. De mai mult de 10 ani, cei doi sunt la cârma emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, de la Antena 1. Fiind unul dintre cele mai vizionate emisiuni ale postului, salariile „matinalilor” sunt pe măsură.

Răzvan și Dani sunt cele mai populare apariții de pe micul ecran din România la primele ore ale dimineții.

Cei doi formează o echipă perfectă de ani buni. Au știut întotdeauna cum să atragă publicul telespectator. Din postura pe care o au, cei doi reușesc de fiecare dată să transmită buna dispoziție și dincolo de micile ecrane.

Una dintre cele mai longevive emisiuni de la Antena 1, Neatza cu matinalul cuplu, este și una cu cele mai mari audiențe. Drept pentru care cei doi prezentatori încasează sume substanțiale de bani.

Conform informațiilor apărute în presă, matinalii ar încasa amândoi, în fiecare lună, un onorariu de aproape 10.000 de euro de la Antena 1.

Răzvan și Dani încasează și din afara Antenei 1

Veniturile lor nu se opresc aici. Celebritatea adusă de prestațiile avute le aduce și alte joburi. Pe lângă salariul de la postul TV, Răzvan și Dani sunt solicitați să prezinte evenimente private. Acolo. ei unde fac bani frumoși pentru câteva ore. Pentru un singur eveniment, cei doi ar primi câte 1500 de euro.

În plus, cei doi au și propriile afaceri. Spre exemplu, Dani Oțil are șase companii, cinci dintre ele având activitate în ultimul an fiscal, potrivit Fanatik.

Oțil deține atât restaurante, cât și firme care se ocupă cu activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune. În anul 2021, unul dintre restaurantele pe care le deține Dani Oțil a avut o cifră de afaceri de peste 5,1 milioane de lei.

Și Răzvan Simion stă bine la capitolul business. Omul de televiziune are două firme, una având ca obiect de activitate producția cinematografică, video și de programe de televiziune. Aceasta a înregistrat în anul 2021 o cifră de afaceri de aproape 1,4 milioane de lei și un profit de 70.000 de euro.