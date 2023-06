Răzvan și Dani au trecut prin momente umilitoare în trecut

Joi, 29 iunie 2023, Daniel Ilie, celebrul umorist cunoscut sub numele de „Varză”, a vorbit despre Răzvan Simion și Dani Oțil, pe care îi cunoaște de ani de zile, de când toți trei lucrau la postul de televiziune Național TV, iar emisiunile prezentate de cei doi aveau un rating mic, comparativ cu emisiunea TV de divertisment „Taxi Driver”, unde oamenii erau victimele unor farse savuroase, neștiind că sunt filmați cu camera ascunsă.

În acea perioadă, Daniel Ilie se bucura de un mare succes, devenind arogant în preajma colegilor săi, în special în jurul lui Răzvan și Dani, însă timpul a trecut, gusturile telespectatorilor s-au schimbat, iar astăzi, Răzvan și Dani se bucură de aprecierea oamenilor, în timp ce „Taxi Driver” nu mai există.

„Intram în cantină (n.r.: de la Național TV) și Răzvan și Dani erau acolo și ne salutau. Le ziceam: `Ia, uite, mă, ne salută ratingul mic!` Îi luam la mișto pe Răzvan și Dani. Eram la nivelul ăla de nesimțit.

Anii au trecut, vremurile s-au schimbat, Răzvan și Dani sunt unde sunt, Taxi Driver s-a terminat”, a povestit, joi, Daniel Ilie în cadrul podcastului „Vin de-o poveste by Radu Tibulca” de pe canalul de Youtube al lui Radu Tibulca.

Daniel Ilie a fost azilant politic în Olanda

În cadrul acelui podcast, Daniel Ilie a povestit detalii neștiute despre viața sa. De exemplu, după ce a avut loc Revoluția din 1989, celebrul comediant a ajuns în Olanda, unde a lucrat la o fermă de vaci, fiind azilant politic.

„În Olanda am fost azilant politic, din ăsta… așa plecai. Am plecat cu un văr mai îndepărtat în Germania, iar după Revoluție se ocupa cu chemări, lua câte 200 de mărci pe fiecare om. La Ambasadă, când m-au chemat să îmi iau viza, m-au întrebat de unde îl cunosc? Păi îmi este văr. Aoleo, păi are 300 de veri.

M-am dus în Olanda, ne-au lăsat în fața unei secții de poliție. A mai venit un văr, un văr pe bune, om simplu, de la țară. A venit la gară în costumul de ginere. Se purtau sacourile alea la curea, nu lungi, scurte. Eu eram în trening și papuci. Aveam de mers mult.

Ne-a luat ăsta, ne-a dus la secția de poliție, ne-au lăsat acolo și ne-au zis să zicem că suntem azilanți politici. Avema vreo 300 de mărci și ne-au zis să zicem la poliție că n-avem niciun ban. Am băgat banii la ouțe. Ne-am dus acolo și eu îi zic ăstuia: `Haide, mă, nu mergem, da` cum să ne predăm?`”, și-a amintit vedeta.