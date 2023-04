Răzvan Simion lipseşte deja de câteva zile de la show-ul matinal „Neatza cu Răzvan şi Dani” difuzat de Antena 1, iar fanii emisiunii au început să fie îngrijoraţi.

De ce lipseşte Răzvan Simion din platourile show-ului matinal de la Antena 1?

Ce s-a întâmplat, de fapt, cu partenerul lui Dani Oţil? Din fericire, nu este nimic grav, el fiind de fapt plecat în vacanţă, împreună cu iubita sa, Daliana.

Cei doi se află într-un concediu de vis în Japonia, Răzvan Simion postând mai multe imagini pe contul său de Instagram cu locurile pe care le-au vizitat.

Vedeta Antena 1 a postat şi câteva mesaje alături de aceste fotografii, citându-l pe scriitorul japonez Haruki Murakami:

„Cu cât trec anii, parcă se lungeşte timpul, asemenea unei umbre la amurg. Într-o zi întunericul va înghiţi umbra cu totul”, „Chiar daca ne-am putea intoarce in timp, probabil ca niciodata nu am sfarsi acolo unde am inceput”, dar şi un proverb japonez: „Când desenezi o ramură, trebuie să simți adierea vântului”.

Unii fani au comentat la postările lui Răzvan Simion, înţepându-l pe acesta cu ce se întâmplă în platoul de la „Neatza cu Răzvan şi Dani” în lipsa sa.

„Dis de dimineață, te-a taxat colegul tău Dani pentru descrierea postării…”, „Se tăvălește Dani de dorul tău, vorbește de tine mereu”, au fost doar câteva dintre comentarii.

View this post on Instagram A post shared by Razvan Simion (@futuristul)

View this post on Instagram A post shared by Razvan Simion (@futuristul)

View this post on Instagram A post shared by Razvan Simion (@futuristul)

Prieteni şi colegi de 39 de ani. Care este secretul lui Răzvan şi Dani?

Fără îndoială, Răzvan Simion şi Dani Oţil formează unul dintre cele mai de succes cupluri din showbizul românesc, însă care este secretul prieteniei de durată dintre cei doi prezentatori TV?

Chiar Dani Oţil a dezvăluit asta.

„Cred că am învățat în timp să ne dozăm nemulțumirile care există, ar fi mișto să fie multe căsnicii lungi ca relația mea cu Răzvan, gândește-te că noi suntem de 39 de ani aproape, împreună, nedespărțiți.

Dar ne-am prins destul de repede că… cu disputa rezolvată cu cearta nu ne ajută pe nicicare. Și atunci preferăm, decât să ne descărcăm printr-un război, preferăm să reglăm ce s-a întâmplat greșit și să mergem mai departe.

De asta zic, avem atâtea doamne divorțate care acum sunt traineri de cupluri în mod ciudat, de ce nu ne cheamă nimeni pe mine și pe Răzvan să fim traineri de cupluri. Cred că suntem peste Țociu și Palade dacă mă întrebi, că ei s-au despărțit”, spunea Dani Oţil într-un interviu acordat cu ceva luni în urmă pentru Ciao.