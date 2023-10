Tragedie românească în Israel! Un grup de 50 de turiști români se află într-o situație dificilă. Ei nu știu cum se vor întoarce acasă, în România. Autoritățile le-au cerut să rămână în adăpost și să aștepte, însă nu au primit alte informații concrete sau detalii privind repatrierea lor.

Între timp, alte sute de român au fost repatriați de la izbucnirea războiului, cu ajutorul Tarom.

Potrivit MAE, „în urma demersurilor efectuate de Celula de Criză a MAE, în noaptea zilei de 7/8 octombrie 2023, 346 cetățeni români și străini au fost repatriați din Statul Israel, prin intermediul a două curse operate de compania TAROM (189 prin intermediul primei curse, respectiv 157 prin intermediul celui de-al doilea zbor)”.

Totuși, în Israel încă sunt grupuri de zeci de români, care au rămas blocați în mijlocul unui război care nu este al lor.

George, unul dintre românii blocaţi în Betleem, spune că în mod normal aveau bilete de întoarcere în țară în ziua de marți. Însă sunt îngrijorați, deoarece totul pare blocat în Israel.

El povestește că grupul de români a asistat la un bombardament, aeroportul a fost însă apărat de scutul anti-rachetă.

„Azi-noapte a fost o bombă inclusiv în Ierusalim. Au încercat, au tras şi către aeroport, doar că acolo scutul anti-rachetă şi-a făcut treaba. Am vorbit la consulat, suntem pe listă şi ni s-a zis să stăm să aşteptăm”, adaugă el.

În Betleem, situația nu este încă gravă. Se pare că pe lângă acest grup, un altul trebuie să plece din Israel în această seară.

„Aici, în Betleem, e ok. Pe drum, ieri, a fost panică totuşi pentru că în momentul în care s-au închis intrările, graniţele în sine, între Israel şi zonele palestiniene, a fost un pic de haos şi panică. După aceea, zonele mai afectate, în sudul Tel Aviv-ului, acolo era. Din Betleem auzeam împuşcăturile, bubuielile şi toate cele. Noi suntem grupul nostru de 50 de inşi, mai sunt un grup care pleacă în seara asta, se pare că erau deja programaţi. Se zice, pe de o parte, că putem să ne vedem în continuare de obiective, cu toate că israelienii de aici spun şi ei staţi, feriţi-vă, nu ieşiţi pe străzi”, spune el.

Singura dorință care le-a mai rămas românilor din Israel este să se întoarcă acasă:

Artista a fost mai norocoasă și a prins un zbor sâmbătă seară, care i-a permis să iasă din zona de conflict. Ea s-a întors cu una dintre aeronavele TAROM trimise de guvern.

Baniciu a povestit cum a trăit experiența buncărului:

„Ne bucurăm tare mult că am ajuns acasă, a fost foarte serioasă treaba, noi nu ne-am aşteptat să fie chiar atât de serioasă.

Când au început ieri dimineaţă sirenele pe strada noastră, atunci ne-am dat seama că trebuie să coborâm în buncăr şi de acolo a început teroarea. În buncăr, ai 30-40 de secunde să cobori, după care auzi exploziile, este totul cumva calculat.

Am numărat la un moment dat cu Raluca 8 explozii, una după alta. Era exact o stare de război care nouă ne e străină, acesta e şi motivul pentru care ne-am speriat foarte tare. Apoi am vrut să ieşim pe stradă, am crezut că s-a terminat.

Pe stradă am mai auzit o dată sirena, nişte cetăţeni ne-au deschis uşile buncărelor lor şi ne-au lăsat să intrăm, şi atunci ne-am dat seama că treaba e foarte serioasă, pentru că a dispărut orice om de pe stradă”, a povestit Anca Baniciu, duminică, la Antena 3 CNN.