Dan Barna, liderul USR, spune că este sceptic la șansele moțiunii de cenzură. Președintele partidului a spus că n-ar băga mâna în foc că aceasta va trece și a spus că este ”pur și simplu reticient”.

”Una e ceea ce se promite, alta e ceea ce se întîmplă în dimineața votului (…) N-aș pune mîna-n foc că moțiunea va trece, sunt pur și simplu reticent: sper să se-ntîmple lucrul acesta, există premisele ca ea să treacă. Există, la momentul curent, un număr mai mare decît acel 233 de oameni care spun că vor vota moțiunea. Dar puțina experiență, de trei ani, din Parlament îmi arată că lucrurile nu sunt întotdeauna așa cum par. De-asta păstrez o minimă circumspecție față de rezultate”, a spusDan Barna, într-un interviu pentru Europa FM.

Este nevoie joi de 233 de voturi pentru demiterea Guvernului. Textul moțiunii de cenzură a fost semnat initial de 237 de parlamentari. Lor li se adaugă insa alți 4 deputați PSD care au trecut in tabara opozitiei prin transferul la Pro Romania. Pe de alta parte, s-a anuntat o absenta certa a unei senatoare USR-iste, iar un PSD-ist care a semnat moțiunea s-a razgandit. In total, pe hartie, opozitia are 239 de voturi.

