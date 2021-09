Rareș Bogdan, liderul PNL și prim-vicepreședinte al formațiunii, spune că liberalii nu se teme de o moțiune de cenzură. Totuși, acesta îl roagă ”din suflet” pe Dacian Cioloș, în cadrul unui interviu la RFI, să nu continue discuțiile cu AUR. Motivul ar fi acela totuși că ”își va arunca în aer credibilitatea câștigată în 15 ani”. Astăzi are loc o ședință a coaliției, începând cu ora 18.00, la care va participa și premierul Florin Cîțu.

Anunțul lui Rareș Bogdan privind moțiunea de cenzură

Prim-vicepreședintele PNL spune că partidul său nu se teme de moțiunea de cenzură, însă îi cere lui Cioloș să oprească demersul.

”Nu, nu ne temem, pentru că nu cred că Dacian Cioloș, Dan Barna, Cătălin Drulă, Claudiu Năsui, Vlad Voiculecu și Dragoș Tudorache și ceilalți lideri, Ionuț Moșteanu și ceilalți se vor putea pune la braț cu domnul Claudiu Târziu, cu domnul George Simion și cu doamna Șoșoacă, pentru că cel puțin pentru domnul Tudorache și domnul Dacian Cioloș, care sunt la fel ca mine, membri ai Parlamentului European, va fi extrem de greu, dacă nu imposibil de explicat colegilor dânșilor din Renew Europe faptul că s-au pus la aceeași masă, au făcut o alianță, chiar și de conjunctură, pentru a da jos un Guvern proeuropean extrem de bine perceput la Bruxelles, la Londra, la Washington, la Paris, pentru a da jos un Guvern cu cine? (…).

Deja, ieri, am fost sunat de către Manfred Weber, liderul popularilor europeni, să mă întrebe ce se întâmplă în România. De asemenea, chiar de oameni din interiorul grupului Renew. Dacă Dacian Cioloș face orice act politic alături de AUR, lucrurile nu vor rămâne așa și se va afla la nivel european ce face USR PLUS. Nu cred, sincer, am încredere că Dacian Cioloș nu se va alia, nici măcar conjunctural, cu colegii doamnei Le Pen și ai celor din AfD”, a transmis Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan spune că PNL vrea să continue cu USR PLUS

Întrebat ce va face PNL dacă USR PLUS iese de la guvernare și dacă ia în calcul un Guvern minoritar, Rareș Bogdan a răspuns: ”Nu cred că se pune problema în felul acesta. Noi vrem să continuăm cu USR PLUS, suntem condamnați să guvernăm împreună”. adăugând că „Noi nu avem o altă opțiune de premier decât Florin Cîțu și până la urmă sunt convins că vom ajunge la înțelegere cu colegii noștri, pentru că e mai importantă dezvoltarea României, decât orgoliile de moment”.

Cine participă la ședința coaliției

”La ședința de astăzi a coaliției va participa domnul Cîțu, voi participa eu, în calitate de prim-vicepreședinte, va participa domnul Ludovic Orban, în calitate de președinte încă al PNL și de asemenea, foarte probabil, domnul secretar general Sighiartău și probabil domnul Iulian Dumitrescu, alt prim-vicepreședinte”, a mai completat liderul liberal.

Sursă foto: Facebook Rareș Bogdan