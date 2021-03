Răsturnare de situație în cazul Caracal! Unde ar fi, de fapt, Alexandra Măceșanu? Dincă a spus tot

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Melencu, una dintre fetele răpite de către Gheorghe Dincă în vara anului 2019, a fost prezent miercuri, la noul termen din dosar. Acesta a povestit ce s-a vorbit la audieri și ce atitudine a avut acuzatul.

Anchetatorii au stabilit deja că Alexandra Măceșanu a fost ucisă însă unchiul ei este de părere că adevărul e altul. Din acest motiv, el i-a pus mai multe întrebări lui Dincă, cea mai importantă dintre ele fiind locația în care se află acum Alexandra.

Dincă a dat un răspuns la care nimeni nu se aștepta și l-a întrebat pe unchiul Alexandrei de ce a căutat-o pe fată în Italia, în loc să o caute în Turcia.

„Au fost foarte multe întrebări, judecătoarea este de bună credință. Audierea mea a durat peste o oră și jumătate (…) I-am adresat întebări lui Dincă. „Spune odată unde e Alexandra”, am răbufnit! Dacă fetele sunt în viață, să ne spună acum, nu la final – la finalul procesului.

În calitate de martor eu nu am făcut decât să răbufnesc, dintr-o pornire personală. M-a întrebat de ce nu am căutat în Turcia și am căutat în Italia…. A avut o atitudine defensivă, și i-am spus doamnei judecător că acesta încearcă să mă provoace.

De ce nu spune unde se află Alexandra, unde este, și răspunsul a fost: „Spun la finalul procesului””, a declarat Alexandru Cumpănașu la finalul înfățișării de miercuri.