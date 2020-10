Gheorghe Dincă a indicat în fața magistraților o persoană care ar avea legătură cu cei din Clanul Sportivilor, conform romaniatv.net

Declarația făcută de Gheorghe Dincă

Gheorghe Dincă a spus că a avut complici atunci când a răpit-o pe Alexandra Măceșanu. Conform celor spuse, a fost ajutat de patru traficanți de carne vie. Dincă a ținut să menționeze că unul dintre ei ar fi un interlop din București.

Conform celor spuse de Carmen Obârşanu, avocata familiei Melencu, dosarul stă pe loc iar mai multe probe au dispărut de la dosar.

Declarația lui Alexandru Cumpănaşu

„Nu înţeleg, e dincolo de capacitatea umană, de ce procurorii şi poliţiştii nu îl audiază în acest moment pe Gheorghe Dincă pentru a spune unde se află cele două fete. Dincolo de toate lucrurile făcute de mântuială sau pentru a acoperi, pe care toţi cetăţenii României le-au înţeles.. nu mai există unul care să nu fi înţeles că s-a muşamalizat. Problema mea e alta. De trei de luni de zile, acest individ neagă omorârea celor două fete. Atunci, de ce niciun procuror nu l-a audiat ca să spună unde sunt. E inacceptabil să asistăm la aşa ceva. Un presupus criminal neagă omorârea a două persoane, iar statul asistă pasiv fără ca măcar să-l audieze, măcar de ochii lumii”, a declarat Alexandru Cumpănaşu, unchiul Alexandrei Măceşanu.

„Eu cred că ar trebui să lăsăm toate aceste teribilisme, că se face aşa, că leşină căutând fetele. Toate aceste minciuni să fie îndepărtate şi să pornim o cercetare reală. Am văzut că de un an de zile nu se face nicio cercetare la SIIJ. Am stat de vorbă cu Dincă şi cu Risipiţeanu. Am constatat că ceea ce se vehiculează în public nu corespunde cu ceea ce rezultă din dosar. Am citit din dosar şi rezultă că au dispărut mutle probe. Nu se poate aşa ceva decât dacă anchetatorii au fost fraţi cu cei care le-au sustras”, a subliniat avocata Carmen Obârşanu.