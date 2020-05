Într-o postare pe pagina personală de facebook, Alexandru Cumpănașu a anunțat un război total cu IML. Acesta a anunțat că în urma consultării cu familia, va contesta actul de deces care a fost emis pe numele Alexandrei, deoarece acest lucru este „obținut fraudulos și prin falsificare de probe”.

„Atacare în instanță a ACTULUI de DECES emis pe numele Alexandrei‼️Dragi români, în urma consultării cu familia mea am decis că VOM CONTESTA în instanță ACTUL CONSTATATOR DE DECES al Alexandrei emis de Institutul de Medicină Legala la solicitarea DIICOT‼️ Noi considerăm acest act drept unul ILEGAL, obținut fraudulos și prin falsificare de probe‼️ Vă aducem aminte că în urmă cu 4 luni am depus plângere penală pe numele I.M.L față de care Procurorul General a anunțat că a început urmărirea penală în rem‼️De atunci nu am mai primit niciun răspuns la această plângere”, a scris Alexandru Cumpănașu pe pagina personală de facebook.

„Termene imposibile”

Totodată, acesta a vorbit și despre refuzul DIICOT privind realizarea unei „expertie internaționale u privire la acele rămășițe din butoi”.

„Vă aduc aminte că plângerea formulată față de Institutul de Medicină Legala s-a bazat pe un act oficial: Raportul Corpului de Control al Ministrului Sănătății din care rezultau termene IMPOSIBILE științific pt a realiza analiza genetică și a constata decesul Alexandrei‼️ De asemenea din studierea dosarului am constatat că resturile rămase în presupusul butoi nu puteau alcătui un corp uman precum și o serie de contradicții științifice: stadiul intact al bijuteriilor Alexandrei presupus a fi fost arse odată cu trupul, existența în acel butoi a unor fire de câine care nu au ars, dimensiunea acestui dispozitiv de numai 80 cm înălțime și 50 cm circumferința‼️ La toate acestea se adaugă REFUZUL DIICOT față de familia noastră pentru realizarea EXPERTIZEI INTERNAȚIONALE cu privire la acele rămășițe din butoi deși am indicat chiar către DIICOT laboratorul unde dorim sa fie realizată analiza, adresa și datele de contact ale laboratorului, aceștia (DIICOT) refuzând să ne predea acele rămășițe pentru a le transmite chiar noi‼️Lupta abia acum începe‼”, a adăugat Cumpănașu.