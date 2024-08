Klaus Iohannis a mai fost întrebat sâmbătă, la Chișinău dacă, după încheierea mandatului său, intenționează să ocupe o poziție de rang înalt la nivel european. De asemenea, a fost solicitat să își exprime opinia despre funcționarea coaliției de guvernare, având în vedere că atât premierul, cât și președintele PNL sunt rivali în cursa pentru alegerile prezidențiale, și să comenteze posibilitatea apariției unei instabilități politice

”În ce mă priveşte nu pot decât să repet ce am spus şi colegei dumneavoastră, vom trăi şi vom vedea. Cred că este un răspuns clasic pentru astfel de situaţii. Dar despre România, da, putem să discutăm până în ultima zi de mandat. Şi dacă mă întrebaţi despre cum funcţionează coaliţia, cum funcţionează guvernul şi cum vor fi următoarele luni, vor fi foarte agitate. Nu cred că are rost să ne imaginăm altceva. Sunt campanii extrem de complicate, care trebuie să fie organizate de partide, de candidaţi. Şi am văzut deja că foarte uşor în spaţiul public se ajunge la acuzaţii reciproce, la tot felul de discuţii care câteodată nu mi s-au părut neapărat principiale, dar ele au loc atunci când sunt campanii electorale cu miză foarte mare şi noi nu am avut de mult campanii şi alegeri cu mize aşa de mari ca acum”, a declarat Klaus Iohannis.