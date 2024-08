În primul rând, Rareș Bogdan a spus că România a fost „singura țară” care timp de două mandate consecutive a „oferit posibilitatea de a constitui echilibrul de gen”. Liberalul amintește că țara noastră a avut două doamne comisar european. Este vorba despre Corina Crețu și Adina Vălean.

De asemenea, el a spus că România „nu are nicio motivație și nimeni nu are motiv să ceară României să trimită propunere o doamnă”. Europarlamentarul a subliniat și că președintele României și Nicolae Ciucă vor juca „un rol foarte important”.

„Cred că ar trebui să joace extrem de tare, pentru că am fost singura țară care timp de 2 mandate consecutiv am oferit posibilitatea de a constitui echilibrul de gen, pentru că România a avut 2 doamne comisar european: Corina Crețu și Adina Vălean. România nu are nicio motivație și nimeni nu are motiv să ceară României să trimită propunere o doamnă. Eu cred că președintele României și domnul Nicolae Ciucă va juca un rol foarte important”, a declarat Rareș Bogdan.