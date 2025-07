Aproximativ 70% dintre copiii în vârstă de 10 ani dețin deja un smartphone, iar 69% dintre tinerii cu vârste între 9 și 22 de ani petrec mai mult de trei ore pe zi pe rețele sociale sau jucând jocuri online, chiar și în timpul săptămânii. Timpul petrecut în fața ecranelor s-a triplat în ultimul deceniu pentru categoria de vârstă 9–15 ani, potrivit celor mai recente cercetări.

🔍 În acest context, ParentED Fest 2025, cel mai mare eveniment de parenting din România, lansează un apel clar: vacanța de vară poate deveni un moment esențial pentru reconectare, echilibru digital și timp de calitate în familie.

Tehnologia, prieten sau dușman?

În Europa, peste 80% dintre adolescenți folosesc zilnic rețelele sociale. Iar în România, 50% dintre părinți spun că le-au oferit copiilor primul telefon între 5 și 8 ani, iar o treime, între 9 și 12 ani. Aceste date reflectă un fenomen îngrijorător, în care accesul prematur la tehnologie poate înlocui timpul petrecut în familie, joaca sau comunicarea autentică.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomandă limitarea drastică a timpului petrecut în fața ecranelor:

0 ore pentru copiii sub 1 an

max. 1 oră pe zi pentru copiii între 2 și 4 ani

minim 180 de minute de mișcare zilnică

Maggie Dent: „Furăm joaca din copilărie”

Recunoscută ca „vocea băieților” în parenting și expertă în dezvoltarea armonioasă a copiilor, Maggie Dent atrage atenția asupra unui fenomen grav:

„Furăm joaca din copilărie. Le dăm copiilor ecrane pentru a-i face să tacă. Le oferim un conținut mai plictisitor, cu mai puțină autonomie și mai puțină mișcare. Și ne așteptăm la rezultate mai bune?”

Ea subliniază și impactul tăcut al „distragerii digitale”:

„Laptopurile, telefoanele și ecranele fură momente prețioase de comunicare verbală cu copiii noștri. Nu e vorba doar de un vocabular bogat – ci de capacitatea lor de a-și exprima emoțiile și nevoile. Fără acest exercițiu, vor deveni adulți care comunică greu, se conectează greu și se înțeleg greu.”

ParentED Fest 2025 – o busolă pentru părinți

Evenimentul va avea loc pe 4–5 octombrie 2025, la București, reunind unii dintre cei mai influenți experți internaționali în parenting:

Maggie Dent – autor și educator australian

Dr. Laura Markham – psiholog și autoare de bestselleruri despre parenting conștient

Dr. Shefali Tsabary – psiholog clinic și autoare invitată pentru a doua oară la ParentED Fest

Dr. Gordon Neufeld și Tamara Neufeld Strijack – specialiști în atașament și dezvoltarea copilului

Dr. Daniel Siegel – neuropsihiatru de renume mondial, autor al conceptului „creierul integrat”

