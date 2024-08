Klaus Iohannis a fost primit de preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, cu care a purtat discuții oficiale și întâlniri private. Cei doi lideri de stat au fost prezenți la ceremonia semnării Declarației Comune privind cooperarea bilaterală pentru întărirea rezilienței Republicii Moldova.

„Între state relațiile se bazează pe convenții bilaterale sau de exemplu în cazul UE pe tratate comune și în cazul cel mai favorabil aceste relații sunt promovate de reprezentanții statelor, începând de la cea mai înaltă poziție până la persoanele din aparatul tehnic al ministerelor și al administrației în general. Ceea ce am construit între România și Moldova nu am construit doar între doamna Președinte și mine, este o construcție amplă, este o construcție cuprinzătoare, care se duce la nivel sectorial. Este nevoie de guverne, de ministere, de administrații locale pentru ca aceste lucruri să continue și să funcționeze bine. Din acest motiv am considerat că este momentul potrivit pentru a semna un angajament bilateral care rămâne obligatoriu și pentru cei care vin după noi fiindcă nu este posibil ca relația dintre două state să se bazeze doar pe relația personală între lideri. Este nevoie ca această relație să fie puternică la nivel instituțional. Ne asigurăm că lucrurile bune și proiectele, în domeniul energetic în infrastructură(…) să continue cel puțin la aceiași intensitate.” a declarat Klaus Iohannis.

În discursul său de după discuțiile purtate cu Maia Sandu, Klaus Iohannis a subliniat că sprijinul strategic oferit de România Republicii Moldova în parcursul reformelor și al integrării europene este unul dintre cele mai importante succese de politică externă din ultimii zece ani.”

El a evidențiat că România a jucat un rol crucial în sprijinirea Chișinăului atunci când Rusia a început să utilizeze energia ca instrument geopolitic. În acest context, a reafirmat că angajamentul României de a susține Republica Moldova în orice criză, inclusiv în sectorul energetic, „este mai solid ca oricând.”

Președintele României va lua parte la prânz la o ceremonie de depunere a unui buchet de flori la bustul lui Mihai Eminescu, situat în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Chișinău.

Vizita lui Klaus Iohannis în capitala Republicii Moldova are loc cu ocazia celebrării Zilei Limbii Române, marcată sâmbătă în Republica Moldova.

„Mă bucur să revin la Chișinău, într-o perioadă cu o simbolistică specială: Ziua Independenței, marcată recent, la 27 august, și Ziua Limbii Române, sărbătorită astăzi, chiar la împlinirea a 35 de ani de când revenirea la limba română și la scrierea latină a fost cerută de mii de glasuri în Piața Marii Adunări Naționale. Limba română și grafia latină reprezintă o componentă identitară și culturală esențială.

Este limba care ne unește, este limba în care au scris Mihai Eminescu, Grigore Vieru, Nichita Stănescu și Tatiana Țîbuleac. Și este, totodată, una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene, reprezentând un instrument valoros în acest cadru lingvistic divers.

Salut și faptul că în aceste zile are loc o nouă ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău. Am fost onorat să acord, împreună cu doamna Președinte Maia Sandu, Înaltul Patronaj acestui eveniment. Cu zece ani în urmă, în 2014, la scurt timp după ce am fost ales, am efectuat prima vizită în calitate de Președinte al României la Chișinău. Am dorit să transmit astfel un semnal puternic privind atenția deosebită pe care o voi acorda relațiilor noastre bilaterale. Apoi, în 2020, am venit la Chișinău imediat după câștigarea alegerilor de către doamna Președinte Maia Sandu, când cetățenii au semnalat ferm opțiunea lor pro-europeană prin votul exprimat. De-a lungul anilor, am efectuat numeroase vizite la Chișinău și am avut onoarea de a fi Președintele României în ceea ce putem numi cea mai bună și prolifică perioadă a cooperării între România și Republica Moldova.

Contribuția strategică a României la progresul continuu al Republicii Moldova pe drumul reformelor și al integrării europene este incontestabilă, fiind unul dintre cele mai importante succese de politică externă din ultimii zece ani. Vă felicit și cu acest prilej pentru pașii istorici realizați în procesul de ancorare în marea familie europeană, din care sunteți parte firească, și pentru deschiderea oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.

Știu că eforturile pe care le faceți sunt foarte mari, însă beneficiile apartenenței la Uniune sunt pe măsură, iar cetățenii vor simți aceste beneficii în sistemul de educație, în cel de sănătate, în infrastructură, conectivitate și, desigur, în plan economic.

În plus, Uniunea Europeană reprezintă o comunitate în care identitatea, istoria și independența sunt respectate, nu rescrise sau încălcate brutal.

În ceea ce privește reușitele la nivelul cooperării sectoriale bilaterale, doresc să menționez, din multitudinea acestora, o serie de proiecte extrem de importante: Gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău a devenit pe deplin funcțional în octombrie 2021 și a consolidat securitatea energetică a Republicii Moldova, fiind punctul focal al unei interconectări ireversibile cu Uniunea Europeană, prin România. Totodată, avem o cooperare solidă pentru dezvoltarea infrastructurii de transport al energiei electrice, un exemplu concret în acest sens fiind construirea interconexiunii Suceava-Bălți. Aceasta va permite României să ajute mai eficient Republica Moldova în cazul unor crize de aprovizionare cu energie electrică.

România a intervenit, de altfel, decisiv pentru sprijinirea Chișinăului în momentul în care Rusia a început să folosească energia ca armă geopolitică. Doresc să vă asigur că angajamentul nostru de a vă susține în orice situație de criză, inclusiv din domeniul energiei, este mai ferm ca niciodată.

Cooperarea economică este și aceasta la un nivel înalt. România este, de mai mulți ani, primul partener comercial al Republicii Moldova, cum și dumneavoastră, doamnă Președinte, tocmai ați subliniat. Peste 1.600 de companii cu capital românesc contribuie la nivelul crescut al investițiilor în domenii diverse și creează, aici, numeroase locuri de muncă.

Nu în ultimul rând, continuăm să realizăm multiple proiecte în beneficiul tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Acordul privind ajutorul nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro ne oferă un cadru actualizat pentru finanțarea acestor proiecte de interes. Am certitudinea că asistența din partea României prin acest instrument va continua să aducă o schimbare în bine în viața tuturor cetățenilor Republicii Moldova.

Foarte aproape de noi, agresiunea ilegală a Rusiei asupra Ucrainei continuă deja de mai bine de doi ani. În același timp, războiul hibrid purtat asupra Republicii Moldova și a cetățenilor săi este tot mai intens și ia forme tot mai grave. În contextul regional atât de complex, consolidarea independenței pe toate planurile rămâne o premisă esențială pentru dezvoltarea cuprinzătoare și afirmarea democratică, europeană a Republicii Moldova.