Mesajul președintelui Klaus Iohannis cu ocazia Zilei Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului a generat o reacție critică din partea Moscovei. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe a contestat declarațiile președintelui României. În replică, Ministerul Afacerilor Externe de la București a răspuns oficial la comentariile oficialului rus.

În mesajul său, Iohannis a condamnat regimurile totalitare și ideologiile extremiste asociate cu perioada celui de-al Doilea Război Mondial. El a amintit semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov în urmă cu 85 de ani, pe 23 august 1939. Acesta a subliniat impactul devastator al acestuia asupra milioanelor de oameni.

Klaus Iohannis a vorbit despre atrocitățile comise de regimurile nazist și sovietic. Acesta a făcut referire inclusiv la Holocaust, genocid, deportări, despărțirea familiilor, foametea și abuzurile. El a evidențiat traumele de lungă durată pe care aceste orori le-au lăsat asupra generațiilor afectate.

Ministerul rus de Externe a criticat mesajul președintelui Klaus Iohannis. Șeful statului a fost acuzat de denigrare a Rusiei. Într-o comunicare publică, Ministerul rus a declarat că Iohannis a atribuit Uniunii Sovietice, alături de Germania nazistă, responsabilitatea pentru declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a acuzat conducerea României de distorsionarea istoriei și de reabilitarea criminalilor nazisti.

💬 #Zakharova: @KlausIohannis slandered our country, attributing to the USSR on par with Hitler’s Germany the responsibility for unleashing #WWII.

The Romanian leadership failed to learn from the past & chose the path of distorting history and rehabilitating Nazi criminals. pic.twitter.com/61Ih0vVxRR

