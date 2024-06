Aceasta a criticat achiziția de către România a 54 de obuziere K9 „Thunder” din Coreea de Sud,

Maria Zaharova a sugerat că această mișcare ar putea reprezenta o formă de sprijin financiar din partea României pentru a amâna înfrângerea inevitabilă a forțelor armate ucrainene.

Maria Zaharova a declarat într-un briefing de presă că autoritățile sud-coreene și române acționează sub presiunea ordinelor din Washington și se implică tot mai mult în aprovizionarea cu arme și muniții pentru regimul de la Kiev.

Ea a adăugat că Seulul și Bucureștiul par să fi neglijat interesele propriilor cetățeni, ascunzând costurile și consecințele acestei politici.

În contextul unei situații militaro-politice tensionate în Asia și Europa, acestea susțin siguranța aliaților americani, ignorând în creștere problemele socio-economice interne și utilizând fondurile contribuabililor pentru sprijinirea regimului de la Kiev.

Miercuri, agenția de presă Reuters a raportat că România intenționează să achiziționeze 54 de obuziere autopropulsate K9 „Thunder” fabricate în Coreea de Sud, într-un contract evaluat la peste 850 de milioane de euro. Informația a fost confirmată de declarațiile ministrului apărării român, Angel Tîlvăr, și omologului său sud-coreean.

Întâlnirea a avut loc la București între ministrul apărării român, Tîlvăr, și omologul său sud-coreean, Shin Won-sik, cu ocazia căreia s-a făcut anunțul privind achiziția obuzierelor K9 „Thunder” fabricate în Coreea de Sud.

Cei doi oficiali au exprimat preocuparea că securitatea Europei și a Asiei este pusă în pericol de colaborarea militară dintre Rusia și Coreea de Nord.

Ei au evidențiat importanța unei cooperări internaționale consolidate pentru a contracara această amenințare.

Ulterior, Angel Tîlvăr a transmis că discuțiile au inclus principalele amenințări și riscuri din regiunea Mării Negre și din Balcanii de Vest, având în vedere conflictul în curs al Federației Ruse împotriva Ucrainei.

Ulterior, Angel Tîlvăr a transmis că discuțiile au inclus principalele amenințări și riscuri din regiunea Mării Negre și din Balcanii de Vest, având în vedere conflictul în curs al Federației Ruse împotriva Ucrainei.

„Totodată, am salutat desemnarea companiei Hanwha Aerospace Co. Ltd. drept câștigătoare a procedurii competitive pentru achiziționarea de către România a trei sisteme obuzier cal. 155 mm de nivel Batalion, incluzând 54 de obuziere autopropulsate K9 Thunder, echipamente de sprijin și o cantitate inițială de muniții specifice”, a adăugat Tîlvăr.